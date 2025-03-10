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台中地檢「陳姓檢察官」問案性別歧視？司改會請求評鑑

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

法官法修法迄今逾4年，民間司法改革基金會認為，檢察官評鑑委員會沒有對人民請求的案件做出「成立」決定，經接獲當事人申訴有檢察官辦案態度不佳、就性別有不當對待，今在法務部前發聲，對台中地檢署「陳姓檢察官」提出評鑑請求。

司法改革基金會表示，2019年7月17日法官法三讀修正通過，新法最大變革在賦予人民直接針對法官或檢察官提出申訴的權利，不過，檢評會成立的案件雖有11件，但沒有任何一件是由人民請求而成立的評鑑案，今天要對台中地檢署「陳姓檢察官」申請評鑑。

司改會表示，台中地檢署陳姓檢察官於2023年11月27日、2023年12月21日在偵查庭中就性別有不當對待，陳姓檢察官的訊問過程強硬態度、不耐煩又語氣不佳，還頻頻打斷當事人的陳述。

司改會說，例如陳姓檢察官對當事人表示「我沒有興趣知道你們的前因後果！」、「問什麼就答什麼」、「那個無關我沒有要問這個、我沒興趣，你就回答到底有沒有辦法確定說的是真的？」，陳檢察官還說「對方是文學界有名的人你這樣做適當嗎？」，且一再詢問當事人是不是女生，已構成對性別歧視的言詞。

司改會表示，當事人認為，陳檢察官確有言行可議之處，今天將資訊證據提交檢評會，並希望檢評會調閱偵查庭光碟以釐清，或向台中地檢署抽查受評鑑檢察官近年偵辦有關案件的法庭錄音，了解民眾與律師在偵查庭的經驗，以評估檢察官不當言行的頻率與嚴重程度，作為懲戒輕重的依據。

民間司法改革基金會今在法務部前發聲，對台中地檢署「陳姓檢察官」提出評鑑請求。記者王聖藜／攝影
民間司法改革基金會今在法務部前發聲，對台中地檢署「陳姓檢察官」提出評鑑請求。記者王聖藜／攝影

司法改革 性別歧視 檢察官

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