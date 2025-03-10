律師收信沒有寄 害當事人逾期匯款遭執行還多付62萬

高雄一名律師受委任為民事案件辯護，雙方當事人約定以138萬元達成調解，但律師收到調解筆錄後，卻未告知陳姓委任人，害陳男錯過調解金匯款期限，名下存款遭強制執行，陳男不滿，要求賠償65萬9354元額外支出，法院審理後，判律師應賠39萬餘元較為適當。可上訴。

判決指出，這名律師受陳男委託擔任訴訟代理人，該案於前年2月7日達成調解，陳男與對造約定以138萬元和解，按照調解筆錄內容約定調解金匯款期限，若一期不履行或遲延履行，陳就得給付200萬元。

該民事案件調解成立後，對造的帳戶資料與調解筆錄於2月18日寄送到律師事務所，但法律公文收受送達後，卻直到同年7月4日才將正本傳給當事人，當事人錯過本應於6月30日匯款第1期23萬元款項。

事後對造認為陳男未依調解條件而延遲匯款，持調解書聲請強制執行，陳男名下銀行帳戶被扣押抵債，原本138萬元就成立調解，變成要多付62萬餘元，加上強制執行費用等，陳男轉向當時委任律師提告，要求律師賠償他65萬9354元。

律師挨告後否認，稱收到調解筆錄正本後，就馬上請助理郵寄給陳男，訴訟代理人職責並未包含履行調解條件，何況當時陳男也有到場調解，也知道調解內容跟給付時程，延遲給付造成的損失應由他自己負責。

但法官認為，律師身為訴訟代理人，收受法院文書後，就與當事人生同一效力，基於其律師職責，委任律師應盡善良管理人注意義務，將調解筆錄正本等重要情事告知陳男，不得無故延宕。

另外，雖事務所助理稱有將正本寄出，但法官去函地院郵局，並未查到相關寄件資料，考量助理證詞與自身業務職責有關，不採信證人說法。