未成年學生談戀愛 律師籲注意這些事：三百種方式讓他到土城去

青少年可否談戀愛各界看法不同，律師呂秋遠在臉書指出，談戀愛是好事，但他提醒未成年人，「任何成年人，只要利誘、威脅你，要你拍照或是攝影，或者是要跟你交往，都是渣，完全不用相信，更不用照做。以愛為名，卻傷害你，那不是愛，那是殘忍與自私。」

呂秋遠指出，如果有超過18歲以上的成年人，想要跟你們（未成年人）交往，請立刻跟爸媽說，或跟老師說，如果找他，「我會好好跟他溝通，讓他早點進去醫院跟監獄裡。」

未成年人可能會問為什麼不能跟成年人交往？呂秋遠說，他想反問的是，「你覺得他愛你什麼？愛你的好騙啦！」成年人有各種機會與交友圈去認識其他人，為什麼會願意等你下課、買手機給你、跟你聊天？因為未成年人「特別好騙，或是他特別有病。」

呂秋遠表示，愛情不分年齡這句話，要等到成年以後才能算數，在未成年還沒有充分的判斷能力之前，好好讓自己安心成長，才是最好的選擇。在這段時間，可以好好成長、認真學習，不喜歡念書，就學點可以養活自己的技能，跟其他同年齡的同學一起做些有趣的事情，幹嘛跟這樣的人在一起？