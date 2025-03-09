無照洗車工酒駕撞死醫大生 前檢察官：台灣量刑偏低是慣例
苗栗縣吳姓洗車工昨凌晨酒後開車，在台中市西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生，陳父質疑酒駕不斷發生與酒駕罰則、懲處太輕有關。前檢察官陳宗元說，台灣量刑偏低已是司法界慣例，現行公共危險致死的罰則已修法加重，若現行查獲酒駕就需入獄，不得易科，或有遏阻效果。
彰化地檢署前檢察官陳宗元說，台灣酒駕在法院量刑偏低，因為所有刑事案件通常都是從最低刑度開始量刑，而非從中間刑度，這一直是司法界的慣例，但考慮到法律判決的一致性、公平性、平等性等原則，也不能責怪整個司法體制，不過就他觀察，不少年輕法官已意識到台灣量刑過輕的問題，會嘗試從最低與中間量刑的界線中去調整。
陳宗元也說，酒駕犯通常會有僥倖心態，且酒駕致死在酒駕案件中的比率不高，與其不斷加重酒駕致死刑責，不如拉高公共危險罪的最低刑度，以現況為例，就算酒駕的各項行政、刑事罰則都加重，但仍有酒駕肇事案件，因酒駕者的心態就是不會認為自己酒駕真會撞死人，若只要酒駕被查獲，就需要入監服刑六個月或一年，不准易科罰金的話，或許就能產生遏阻效果。
檢警調查，苗栗縣吳姓男子（23歲）高中肄業，素行不良，曾涉鬥毆案件遭判刑，曾三度無照駕駛被抓，吳避風頭到台中市洗車場工作，昨天凌晨3時許，酒後駕駛公司租賃的七人座廂型車，在西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生（22歲），陳男父母認屍時痛哭失聲，也痛批吳是「殺人凶手」，怨嘆「台灣酒駕奪命一再發生」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言