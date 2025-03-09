無照洗車工酒駕撞死醫大生 前檢察官：台灣量刑偏低是慣例

苗栗縣吳姓洗車工昨凌晨酒後開車，在台中市西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生，陳父質疑酒駕不斷發生與酒駕罰則、懲處太輕有關。前檢察官陳宗元說，台灣量刑偏低已是司法界慣例，現行公共危險致死的罰則已修法加重，若現行查獲酒駕就需入獄，不得易科，或有遏阻效果。

彰化地檢署前檢察官陳宗元說，台灣酒駕在法院量刑偏低，因為所有刑事案件通常都是從最低刑度開始量刑，而非從中間刑度，這一直是司法界的慣例，但考慮到法律判決的一致性、公平性、平等性等原則，也不能責怪整個司法體制，不過就他觀察，不少年輕法官已意識到台灣量刑過輕的問題，會嘗試從最低與中間量刑的界線中去調整。

陳宗元也說，酒駕犯通常會有僥倖心態，且酒駕致死在酒駕案件中的比率不高，與其不斷加重酒駕致死刑責，不如拉高公共危險罪的最低刑度，以現況為例，就算酒駕的各項行政、刑事罰則都加重，但仍有酒駕肇事案件，因酒駕者的心態就是不會認為自己酒駕真會撞死人，若只要酒駕被查獲，就需要入監服刑六個月或一年，不准易科罰金的話，或許就能產生遏阻效果。