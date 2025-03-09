工廠火災負責人判無罪 原來罪魁可能是老鼠咬壞電線

彰化縣某五金工廠發生火災，並波及鄰近其他公司的廠房和小貨車被燒毀，負責人被依公共危險罪起訴，不過經消防鑑定報告，不排除是老鼠咬電線造成電線短路引發火災，彰化地方法院判工廠負責人無罪。

判決書指出，這起工廠火警發生在2022年3月30日6時，不只燒毀工廠辦公室，也延燒到鄰近其他公司鐵皮廠房、及房東的鐵皮屋及屋內各式傢具、一旁的小貨車等，造成財物嚴重損失。

不過工廠負責人說，他向屋主承租建物廠房，懷疑火災發生是老鼠咬壞電線，造成電線短路火警，因廠房僅做為理貨用途，並無重大用電需求，承租廠房做為倉庫後，只有增設壁掛型電風扇4台，並未再添加、放置任何用電設備，也未變更用電配置。

但在火災發生前2天，員工有跟房東反映廠房內有鼠患咬電線，房東還請水電工來查修，但過二天就發生火災了，尤其辦公室有裝潢夾層，老鼠易躲在裡面，極可能是咬壞電線才會導致電線短路。

消防局鑑定結果，工廠電源總開關有跳脫情形，也有電線短路熔痕，起火點在工廠辦公室東北角落，但起火處未發現電器插頭，無使用電氣設備情形，難認是使用電器不當所致。

工廠的電線是30年前配置，大約4、5年前電源配線有更新，但因火災前2天有水電師傅來修被老鼠咬壞的電線，但鼠患問題仍未解決，無法排除木質裝潢牆壁內，躲藏老鼠咬破室內電路配線造成短路引起火災的可能性。