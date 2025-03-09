快訊

根本電腦桌布！南投烏心石林秘境 空拍美到震撼

台中洗車工開阿法撞死醫學生 死者父：他是殺人凶手

NBA／詹姆斯樂觀看待左腹股溝拉傷 美媒估可能缺席數周

機車改裝排氣管需登記 台中警今年抓87件違規改管

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

為改善機車改排氣管產生噪音擾民，交通部修正道路交通安全規則，機車車主改裝非原廠排氣管，需到監理機關辦理變更登記，由環境部檢測噪音是否合格，台中市警局交通大隊從今年初開始，針對違規改管機車加強查緝，今年已取締87件，另通報噪音車近1.4萬輛。

台中市警局交通大隊表示，為有效改善高分貝噪音車擾民情事，且因應交通部修正道路交通安全規則，針對機車未使用認證排氣管，從今年1月1日起迄今取締87件，辦理20場次「環、警、監聯合稽查」，協同環保局攔檢143件（輛）疑似改裝噪音車輛，經環保局當場裁罰39件（輛）。

另外警方已蒐證通報噪音車輛1萬3963件，盼透過各項執法作為，有效打擊噪音車，維護市民生活環境安寧。

台中市交大表示，為從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，新修正的道路交通安全規則，已將更換非原型式機車排氣管，納入公路監理機關應辦理變更登記項目，民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，應經環境部噪音檢測合格後，至監理單位辦理變更登記，以達到源頭管理目的。

交大指出，違規者將依道路交通管理處罰條例第16條第1項第1款規定，處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰外；如另有噪音值超標，環保局亦將依「噪音管制法」處1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善。

台中市交大大隊長鄭鴻文呼籲，新法通過後警方將持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式取締改裝噪音車輛，也將結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，以有效遏制違規行為，杜絕噪音車，維護市民生活環境安寧。

台中市警局交通大隊今年查緝87件機車違法改裝排氣管案件。圖／台中市交大提供
台中市警局交通大隊今年查緝87件機車違法改裝排氣管案件。圖／台中市交大提供
台中市警局交通大隊今年查緝87件機車違法改裝排氣管案件。圖／台中市交大提供
台中市警局交通大隊今年查緝87件機車違法改裝排氣管案件。圖／台中市交大提供

台中市 噪音 環保局

延伸閱讀

廢棄床墊製造環境問題 南市委外處理赚了錢還解決問題

用完的紙餐盒要回收嗎？環保局揭正解：丟錯恐罰6000元

台中港區三井OUTLET改裝車夜間高分貝 1外送員秒噴飛5100元

台南男2年26次檢舉酒吧噪音查無實證 3度涉誣告遭送辦仍免罰

相關新聞

台中洗車工開阿法撞死醫學生 死者父：他是殺人凶手

台中市西屯區吳姓洗車工人，無照駕駛公司租來價值300多萬元的Toyota Alphard，酒駕撞飛陳姓外送員後逃逸，吳到...

影／洗車工開阿法撞死醫學生 3次無照駕駛 警要罰車主

台中市西屯區吳姓洗車工人，無照駕駛公司租來價值300多萬元的Toyota Alphard，酒駕撞飛陳姓外送員後逃逸，吳經...

高醫未來醫師台中實習打工遭撞死 校方：啟動關懷機制

高雄醫學院陳姓大四男生在台中的醫院實習，兼差當外送員，今天凌晨不幸遭酒駕吳姓男子闖紅燈衝撞身亡；對未來職能師打工喪命，高...

機車改裝排氣管需登記 台中警今年抓87件違規改管

為改善機車改排氣管產生噪音擾民，交通部修正道路交通安全規則，機車車主改裝非原廠排氣管，需到監理機關辦理變更登記，由環境部...

詐騙集團猖狂瓦解法院主管LINE群組還詐財 宜蘭地檢署主動偵辦

詐騙集團猖狂到無所不騙，就連宜蘭地方法院主管的LINE群組也敢入侵，因為群組某位成員的帳號遭盜，竟把將群組內的庭長、科長...

惡作劇害同學背黑鍋被女生揍 家長氣炸要他跟爸媽賠30萬

高雄徐姓國中生趁著女同學躺在地上時，彈了對方的頭部再甩鍋給陳姓同學，害陳姓學生挨揍；陳生家長不滿，向徐姓同學及家人求償3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。