機車改裝排氣管需登記 台中警今年抓87件違規改管

為改善機車改排氣管產生噪音擾民，交通部修正道路交通安全規則，機車車主改裝非原廠排氣管，需到監理機關辦理變更登記，由環境部檢測噪音是否合格，台中市警局交通大隊從今年初開始，針對違規改管機車加強查緝，今年已取締87件，另通報噪音車近1.4萬輛。

台中市警局交通大隊表示，為有效改善高分貝噪音車擾民情事，且因應交通部修正道路交通安全規則，針對機車未使用認證排氣管，從今年1月1日起迄今取締87件，辦理20場次「環、警、監聯合稽查」，協同環保局攔檢143件（輛）疑似改裝噪音車輛，經環保局當場裁罰39件（輛）。

另外警方已蒐證通報噪音車輛1萬3963件，盼透過各項執法作為，有效打擊噪音車，維護市民生活環境安寧。

台中市交大表示，為從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，新修正的道路交通安全規則，已將更換非原型式機車排氣管，納入公路監理機關應辦理變更登記項目，民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，應經環境部噪音檢測合格後，至監理單位辦理變更登記，以達到源頭管理目的。

交大指出，違規者將依道路交通管理處罰條例第16條第1項第1款規定，處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰外；如另有噪音值超標，環保局亦將依「噪音管制法」處1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善。