台中洗車工開阿法撞死醫學生 死者父：他是殺人凶手

台中市西屯區吳姓洗車工人，無照駕駛公司租來價值300多萬元的Toyota Alphard，酒駕撞飛陳姓外送員後逃逸，吳到案後，今早遭法院裁定羈押。經查，吳已有三次無照駕駛紀錄，也有毀損等前科，被撞死陳男是醫學生，父親擔任媒體主管，昨在醫院認屍時，夫妻失聲痛哭，接受媒體採訪時，直批吳是「殺人兇手」。

經查，陳姓醫學生目前就讀四年級，在台中、彰化、南投等地醫院實習，父親在北部擔任媒體主管，經濟狀況無虞，兒子就學期間，也會提供租金與生活費，陳父僅知道兒子有在服飾店打工，不知道兒子還有從事外送的工作，昨天在醫院認屍時，痛哭失聲，「兒子人生才要開始」，也希望司法能給家人一個公道。

陳男父親表示，對方是「殺人凶手」，如果當時涉案駕駛有停下來報案的話，「或許我兒子還有救」，肇事者是無照駕駛又闖紅燈酒駕，看到現場狀況，就知道當時撞擊的力道有多大，看到父母的眼裡有多難過，「為何酒駕案件這麼多，一再發生，卻沒有辦法遏止下來」。

高雄醫學大學表示，陳姓學生發生交通事故身亡，校方深感悲痛不捨，已向家屬表達最誠摯的哀悼，已於第一時間啟動關懷機制，全力協助家屬處理相關事宜；提供必要的心理支持與諮詢服務，陪伴師生度過這段艱難時刻。

台中地檢署表示，此案吳姓男子涉犯公共危險致死罪，有逃亡滅證之虞，昨晚訊問後，向台中地院聲請羈押，今早已經台中地院裁准。

苗栗縣吳姓男子（23歲）擔任洗車工，昨天駕駛業者租來、一輛要價300多萬元的Toyota Alphard（俗稱阿法），前往KTV喝酒；昨天凌晨3時許，吳男開車行經黎明路、凱旋路時，撞上送外送的陳姓醫學生，吳男肇事逃逸，昨天下午由警方策動到案，依公共危險致人於死等三罪送辦。

經查，吳姓男子已有3次無照駕駛紀錄，還有毀損、妨害自由等前科，昨天凌晨酒駕的酒精濃度為每公升0.37毫克，今早已被台中地院裁定羈押。