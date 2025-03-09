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高醫未來醫師台中實習打工遭撞死 校方：啟動關懷機制

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄醫學院陳姓大四男生在台中的醫院實習，兼差當外送員，今天凌晨不幸遭酒駕吳姓男子闖紅燈衝撞身亡；對未來職能師打工喪命，高醫大學今表示，對陳生發生憾事深感不捨，第一時間已和家屬聯繫並啟動關懷機制，會全力協助家屬處理後事。

高醫大學指出，高醫職能治療系的學生因職能系所學多元，專注兒童心理和年長者職能治療，因此學生升上大四後，會到全台各地的醫院輪流實習，陳姓男大生是北部人，選擇的實習單位都是在中部。

對於陳生當外送員不幸遭酒駕闖紅燈的吳姓男子衝撞身亡一事，高醫大學深感遺憾與不捨，強調第一時間就和陳生家屬取得聯繫，並啟動關懷機制，並提供必要的心理支持與諮詢服務，陪伴師生度過這段艱難時刻。

台中吳姓男子無照駕駛300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死兼差當外送員打工的高醫陳姓男大生後肇逃，圖為車禍事故現場。記者陳宏睿／翻攝
台中吳姓男子無照駕駛300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死兼差當外送員打工的高醫陳姓男大生後肇逃，圖為車禍事故現場。記者陳宏睿／翻攝

外送員 闖紅燈 高醫

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