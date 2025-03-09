高醫未來醫師台中實習打工遭撞死 校方：啟動關懷機制

高雄醫學院陳姓大四男生在台中的醫院實習，兼差當外送員，今天凌晨不幸遭酒駕吳姓男子闖紅燈衝撞身亡；對未來職能師打工喪命，高醫大學今表示，對陳生發生憾事深感不捨，第一時間已和家屬聯繫並啟動關懷機制，會全力協助家屬處理後事。

高醫大學指出，高醫職能治療系的學生因職能系所學多元，專注兒童心理和年長者職能治療，因此學生升上大四後，會到全台各地的醫院輪流實習，陳姓男大生是北部人，選擇的實習單位都是在中部。