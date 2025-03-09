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詐騙集團猖狂瓦解法院主管LINE群組還詐財 宜蘭地檢署主動偵辦

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

詐騙集團猖狂到無所不騙，就連宜蘭地方法院主管的LINE群組也敢入侵，因為群組某位成員的帳號遭盜，竟把將群組內的庭長、科長等主管踢出群組，詐團瓦解滅群後，企圖再一一借錢詐財，行徑囂張。宜蘭地檢署今天表示，已經主動分案，並與警方成立專案小組全力偵辦。

宜檢重視此案發布新聞稿指出，有關宜蘭地方法院LINE公務群組內成員因個人LINE帳號遭詐騙集團盜取，其後用以詐騙宜蘭地院其他主管同仁一案，地檢署第一時間掌握犯罪訊息，主動指派檢察官分案成立專案小組偵辦，目前該案相關涉案帳號已納入可疑帳戶預警中心警示監控。

據了解，宜蘭地方法院的LINE公務群組包含庭長、審判長、主任、科長、警長、股長、公證人、書記官長等34人，3月6日晚間6點22分突然陸續被踢出群組，有人當下發現「找不到主管群組」，「怎麼大家都被退光了？」

就在發現被踢出群組而議論紛紛之際，當晚9時21分又收到「假同仁」貼來的訊息，對方佯稱「我在外面處理事情，不方便通話」，接著又傳來「方便借我2萬嗎？繳一筆費用，錢我3/9還你。」此時驚覺「群組出事了，遭詐騙集團入侵」。

「假同仁」借錢的訊息遭到廣為散發，這位受害苦主電話接不停，後來才查出該群組被詐騙集團入侵的原因，是因為有人傳來一個繪畫比賽衝票數的網址，卻是假的釣魚網路連結，想說幫孩子拉票數而點進網址，結果帳號就被盜了。

宜檢呼籲隨著電信網路自由化、金融交易多元化，詐欺集團利用資通訊科技發達及金融便利，不斷衍生新型態詐欺手法，民眾對於疑似詐騙訊息應隨時保持警戒心，來路不明的連結也最好不要亂點，以免淪為詐欺集團的犯罪工具。

宜蘭地方法院的主管群組遭入侵，所有人都被踢出群組後，接著就有人個別收到詐騙集團的借錢訊息。圖／讀者提供
宜蘭地方法院的主管群組遭入侵，所有人都被踢出群組後，接著就有人個別收到詐騙集團的借錢訊息。圖／讀者提供
宜蘭地方法院的主管群組遭入侵，所有人都被踢出群組後，接著就有人個別收到詐騙集團的借錢訊息。圖／讀者提供
宜蘭地方法院的主管群組遭入侵，所有人都被踢出群組後，接著就有人個別收到詐騙集團的借錢訊息。圖／讀者提供

主管 宜蘭 詐騙集團

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