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惡作劇害同學背黑鍋被女生揍 家長氣炸要他跟爸媽賠30萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄徐姓國中生趁著女同學躺在地上時，彈了對方的頭部再甩鍋給陳姓同學，害陳姓學生挨揍；陳生家長不滿，向徐姓同學及家人求償30萬2千多元，簡易庭判賠4932元。陳生家長不滿再上訴，地院合議庭審理後，認為簡易庭賠償金額合理，駁回上訴確定。

判決指出，去年4月13日下午3時許，徐姓學生與同學在上表演藝術課時，徐見女同學躺在地板上，便趁著女方不注意彈對方額頭，當時女學生馬上起身質問是誰打他額頭，徐卻稱是陳姓同學打的。

女學生不滿額頭被彈，沒有查證就出手揍了陳姓同學左臉，害陳生左臉鈍挫傷、左耳鈍挫傷等傷勢，陳生及家長不滿徐姓學生惡作劇，向徐提告求償醫療費2330元、精神撫慰金30萬，徐雖坦承惡作劇，也願支付醫療費用，但不滿精神撫慰金30萬太高，不願賠償。

橋頭地院簡易庭審理時，法官認為陳生臉部受傷與徐姓同學有因果關係，因此徐生及家長應負過失賠償責任，但精神慰撫金應以1萬元為限。

法官考量女同學已賠償6000元並達成和解，扣除後加上醫藥費及女同學負擔比例，判徐姓國中生及家長應賠償陳姓同學4932元。

陳姓學生家長不滿，認為法院判賠金額過低上訴。橋院合議庭審理後，認為徐生雖惡作劇害陳姓同學挨揍，但雙方都是國中生，考量傷勢認為陳生家長僅能要求賠償醫藥費、精神慰撫金共12232元，扣除女同學和解金額及負擔比例，徐僅須賠償4932元確定。

徐姓國中生惡作劇卻讓同學背黑鍋，挨揍同學家長向他跟爸媽求償30萬餘元。拳頭示意圖。本報資料照片
徐姓國中生惡作劇卻讓同學背黑鍋，挨揍同學家長向他跟爸媽求償30萬餘元。拳頭示意圖。本報資料照片

國中生

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