京華城案 北院3月11日提訊沈慶京、傳喚張志澄

台北地方法院審理京華城及政治獻金案，已2度召開準備程序庭，訊問彭振聲、李文宗、應曉薇等被告。北院預計11日再開庭提訊在押被告沈慶京，並傳喚被告張志澄說明。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其餘被起訴的被告包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

北院於1月23日首度召開準備程序庭，傳喚彭振聲、邵琇珮、李文宗說明。彭振聲認罪並說，「我沒有要翻供」；邵琇珮認罪，並請求宣告緩刑；李文宗否認犯罪，沒有收賄、公益侵占及背信。

北院於3月4日第2度開庭，訊問應曉薇、李文娟。應曉薇庭訊時否認犯罪，強調身為民代都是做對的事，沈慶京的捐款並非收賄，她沒有貪污；李文娟否認犯罪，但承認柯文哲競總政治獻金確實有匯入木可公司，用於支付木可員工薪水。

北院預計3月11日第3度開庭，提訊在押的沈慶京並傳喚張志澄到庭。

依據合議庭規劃，3月20日下午2時30分、下午3時40分分別提訊李文宗、柯文哲，3月25日下午2時30分、下午3時40分傳喚端木正、黃景茂，4月1日上午9時30分傳喚吳順民。