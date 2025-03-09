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22歲醫學生外送遭酒駕撞死 學者：重罰仍難讓酒駕消失

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

22歲陳姓大四醫學生8日凌晨打工外送時，遭23歲台中吳姓男子酒駕闖紅燈衝撞身亡。酒駕修法日趨嚴謹，但仍時不時傳出酒駕死傷事故，淡江大學運輸管理系退休教授張勝雄說，民眾酒駕原因可能與大眾運輸系統便利性、社會氛圍，及心理壓力等有關，加重懲處是雖是工具之一，但與民眾酒駕與否的增減關聯性不一定高。

本報7日報導指出，根據交通部最新公布全國酒後駕車交通事故數據統計分析，去年全國酒駕交通事故死亡與受傷人數共9243人，相較前年減少1091人，降幅達10.6%，首度突破到萬人以下。去年全台酒駕事故死傷人數較前年減少，但仍有5縣市不減反增，台灣酒駕防制協會呼籲，地方政府應更嚴謹面對。

8日凌晨23歲吳姓男子無照且酒駕闖紅燈，撞到騎機車打工外送的22歲陳姓醫學生，由於吳男車速相當快，陳男當場被撞飛，送醫後不治。

張勝雄表示，酒駕行為背後原因複雜，可能是因缺乏完善的大眾運輸工具，或是叫車不便利等因素，導致即便法令愈來愈嚴格，民眾仍會在便利性與違法兩者權衡中，冒險酒駕。

張勝雄坦言，取締上的數字增減，其實很難確切反映出酒駕行為增加；社會期盼透過提高酒駕罰金、刑責，來嚇阻、減少酒駕歪風，加重懲處雖是執法者可用的工具之一，但仍難讓酒駕消失，相關背後因素，例如創造更便利的交通環境、建立相關良好觀念等，都應通盤考量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

8日凌晨23歲吳姓男子無照且酒駕闖紅燈，撞死騎機車打工外送的22歲陳姓醫學生，還肇逃，遭裁定羈押。記者陳宏睿／翻攝
8日凌晨23歲吳姓男子無照且酒駕闖紅燈，撞死騎機車打工外送的22歲陳姓醫學生，還肇逃，遭裁定羈押。記者陳宏睿／翻攝

交通事故 酒駕 闖紅燈

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