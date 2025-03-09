丈夫斷肢還扶養2病兒...她成詐欺犯 法院同情不用關

江姓婦人丈夫右手被機器絞斷，又要扶養二名特殊身心狀況的幼兒，她交付帳戶變成詐欺共犯被判刑3月；江婦向檢察官聲請易服社會勞動，又為了照顧孩子及打工多次請假，被撤銷資格。江婦提出聲明異議，承諾不會再請假，台南地院認其情可憫，撤銷檢察官處分。

判決書指出，46歲江姓婦人2023年8月在台南市新市區一間超商透過交貨便運送方式，將名下二本帳戶、提款卡（含密碼）寄送與「王暐婷」，獲得2000元報酬；但她帳戶隨即被詐騙集團使用，得手近20萬元，被移送法辦。

法院審理時，江婦承認犯行，表示家中是中低收入戶，先生右手掌被機器絞斷，又要扶養二個孩子，因為需要錢，聽信「王暐婷」每個月都會支付3萬元酬勞，才將帳戶交付，但實際上只拿到2000元；法院去年3月將她判刑3月，併科罰金1萬元。

江婦為了扶養孩子，不能入監，也沒有多餘的錢繳納罰金，刑期與罰金均向台南地檢署執行科檢察官聲請易服社會勞動，得以提供6小時折算1日；檢方函請台南市永康區公所協助執行，載明履行期限為去年6月25日至12月24日止，應履行時數為552小時。

由於江婦截至去年10月7日，僅履行21小時，檢察官認為她無正當理由不履行社會勞動，情節重大，撤銷資格；江婦向法院提出聲明異議，家中幼子認知發展遲緩，每周需要早療復健，幼女則有川崎氏症及過敏性喘，只要發燒一定是高燒需要人照顧。

江婦表示，履行社會勞動期間多次請事假是因為孩子生病需要照顧，加上家中為中低收入戶，先生右手掌被機器絞斷，經濟狀況不好，孩子要上安親班，她必須去送便當才能繳學費；她向法官承諾不會再請事假打工，請法官給她機會履行社會勞動。

法院認定，江婦履行社會勞動情況不佳，是因幼兒生病需要照顧，核屬刑事訴訟法第467條以外且不可歸責於社會勞動人事由；檢察官處分做成前並未予考量，已有重要事項漏未裁量情況。

法院指出，雖有規定，經依法通知報到三次以上未到者，視為無正當理由未履行社會勞動，然而江婦確有正當請假事由，不應僵化以通知次數認定違反規定。即使江婦未履行原因是去送便當，考量她境遇艱困，亦可理解她是為籌措幼兒安親費用而不得不打工。

法院說明，若不考慮江婦特殊家境狀況，撤銷資格導致她必須入監執行，家中2名有特殊身心狀況的幼童將頓失依靠，恐需接受安置；對於江婦以及其家庭造成劇烈影響，不符合比例原則要求，判決撤銷檢察官執行指揮處分。