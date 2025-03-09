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縱火燒死刺青師夫妻凶嫌逃死 家屬怒了！參與訴訟和他對決

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東19歲男子許濸雄前年10月29日涉嫌縱火，造成刺青店黃姓老闆夫妻喪命，屏東地院審理時，許還曾嗆黃姓夫妻家屬要「殺光全家」，法官卻僅判無期徒刑，引爆家屬怒火，全案上訴二審後，家屬聲請訴訟參與獲准，要在二審法庭與許男正面對決。

許濸雄案發前曾3度到刺青工作室由黃姓老闆紋身。前年10月27日，許男未事先告知就逕自到工作室，黃男要求許離去、雙方發生口角爭執。不料許男離開後心懷怨恨，10月29日凌晨3時許騎機車至屏東市中山路上加油站買汽油，再至某五金百貨行買1盒火柴。

當天清晨4時25分許，到刺青工作室後將汽油潑灑停放在1樓大門外的2輛重型機車，並點燃火柴引燃火勢，隨即離開現場，火勢瞬間延燒至工作室，導致28歲陳姓老闆娘送醫不治，30歲黃姓老闆重傷，並於加護病房搶救8天後不治。

案發後警方逮捕許濸雄，許男偵訊時稱他有憂鬱症，他只是要給對方警告，沒想到會鬧出人命。檢方偵辦後，將許嫌依殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。

屏東地院審結後，依殺人罪判處許嫌無期徒刑、褫奪公權終身。判決出爐後，引爆黃男、陳女家人不滿，認為一審判決太輕，這種人應該要判死刑。

家屬質疑，許男判無期徒刑，刑期25年就可以申請假釋，到他44歲就能獲得自由，許嫌審理期間曾放話「要殺光我們全家」，若未來他假釋出獄，全家都要擔心受怕。

一審判決出爐後，檢方已提起上訴，目前案件進入到高雄高分院，黃男、陳女家屬為了為父自身權益，由犯罪被害人保護協會協助聘請律師向法院聲請訴訟參與，要在二審法庭與許男正面對決。

合議庭審理後，認為家屬意見應在法庭上表達，通過黃男、陳女家人的聲請，准予家屬在法庭陳述意見。

法界表示，訴訟參與為2020年上路的新制，若聲請獲法官核准，可當庭對調查證據陳述意見外，最主要的是可就科刑範圍表示意見，讓法官可將被害人家屬意見列入量刑審酌。

屏東縣許姓男子涉縱火殺害刺青店老闆夫妻，一審判無期徒刑、褫奪公權終身，案件已上訴二審。圖／報系資料照
屏東縣許姓男子涉縱火殺害刺青店老闆夫妻，一審判無期徒刑、褫奪公權終身，案件已上訴二審。圖／報系資料照

屏東 老闆娘

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