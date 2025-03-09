影／網紅「柴鼠兄弟」遭假冒...台中婦險上當 日薪5千車手判6月

台中市王姓婦人在在去年7月間，在臉書看到詐騙集團假冒的財經網紅「柴鼠兄弟」的廣告，點擊連結後加入「嘉賓投資」群組，被對方誆騙能精準預測飆股，籌措50萬元準備加入，幸好過程中家人即時報案，配合警方誘捕後，查獲涉案莫姓車手，台中地院近日審結，判莫6月徒刑、併科罰金1萬元。

第五警分局在去年7月間獲報後，與王女聯手設下誘捕陷阱，同年月31日在交款地點，部署警力埋伏，全程掌握動態，待王女將款項交給莫姓車手時，警員立即表明身分，涉案莫姓男子（25歲）起初裝傻「第一次做車手」，直到警員查詢刑案紀錄，又改口「之前賣過存摺」，後來發現掰不下去，才坦承跑腿收款一天有5000元。

警方在場查扣假冒投資公司工作證、收據等物品，另在詐騙集團交付車手的手機中，發現上手化名「姜子牙」幕後指揮面交不法，所幸王女親友及時發現報警，保住50萬元積蓄。

警詢後莫男被依詐欺取財未遂罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，以有共犯在逃，有串滅證之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

台中地院近日審結，以此案未遂，加上莫男在警詢、偵訊、法院審理期間，都坦認犯行，予以酌減其行，判刑6月，併科罰金1萬元，仍可上訴。

第五警分局呼籲，詐騙集團假冒專家名人，在社群平台以一頁式廣告吸引點擊，民眾切勿輕信網路投資或借貸訊息，尤其主打高報酬、高獲利、輕鬆賺等文字用語，多為高風險涉詐陷阱。