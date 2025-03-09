性工法修滿一年 北市性騷申訴較前年增4倍 3大申訴樣態
性別平等工作法修法滿一年，北市勞動局統計，去年受理申訴案82件，較2023年52、2022年21件，申訴明顯增加。分析這82件職場性騷申訴，5成不服雇主調查或懲戒結果；其次未採取立即有效糾正或補救。另有近1成行為人是事業單位負責人。
勞動局表示，截至去年12月31日，經認定違法案件計14件，總裁254萬元，其中性騷行為人為最高負責人案件已開罰5件，占該類申訴案違法比例為62.5%，裁罰金額54萬元；另違反第13條第2項規定者計9件，占該類申訴案件比例為27.27%，裁罰金額總計新台幣200萬元
其中去年引發軒然大波的麥當勞前主管性騷員工導致輕生案，是在去年12月24日送交調查報告，經查雇主未盡性工法規定應採取有效糾正及補救措施之責，未對受害者提供心理諮商及其他必要之服務等，邀北市裁處100萬元罰鍰。
勞動局長高寶華表示，新修性工法將雇主防治職場性騷作為更加明確化，除應建立並公開揭示性騷擾防治管道及防治懲戒規範、辦理相關教育訓練等，若知悉有性騷擾事件發生後，必須立即採取有效的糾正及補救措施，包括隔離加害人與受害者、並提供受害者心理諮商及其他必要協助等。
若受害員工認為雇主未對性騷擾事件採取立即有效的糾正補救措施，或者行為人是屬事業單位最高負責人或僱用人，及不服雇主對該性騷擾事件所為調查或對行為人之懲戒結果時，勞工可依性工法第34條及32條之1規定，向地方主管機關提起申訴。
高表示，去年勞動局受理的82件職場性騷擾申訴案，因不服雇主所為調查或懲戒結果有41件，占比達50%；33件是申訴雇主未採取立即有效的糾正或補救措施，占比40.24%；另有8件行為人是事業單位負責人而直接向勞動局提起申訴，占比達9.76%。
勞動局提醒位，新修上路的性工法除加重課予雇主職場性騷擾防治義務，事件發生後雇主應為對糾正補救作為，也有列舉式的明確規範，尤其在須於3個月內完成事件調查時效上，及採取適當隔離措施，避免被害人受騷擾情形再度發生、對被害人提供或轉介醫療或心理諮商、社會福利資源等必要服務之補救措施方面，為實務上事業單位較常見的疏失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言