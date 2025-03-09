性工法修滿一年 北市性騷申訴較前年增4倍 3大申訴樣態

性別平等工作法修法滿一年，北市勞動局統計，去年受理申訴案82件，較2023年52、2022年21件，申訴明顯增加。分析這82件職場性騷申訴，5成不服雇主調查或懲戒結果；其次未採取立即有效糾正或補救。另有近1成行為人是事業單位負責人。

勞動局表示，截至去年12月31日，經認定違法案件計14件，總裁254萬元，其中性騷行為人為最高負責人案件已開罰5件，占該類申訴案違法比例為62.5%，裁罰金額54萬元；另違反第13條第2項規定者計9件，占該類申訴案件比例為27.27%，裁罰金額總計新台幣200萬元

其中去年引發軒然大波的麥當勞前主管性騷員工導致輕生案，是在去年12月24日送交調查報告，經查雇主未盡性工法規定應採取有效糾正及補救措施之責，未對受害者提供心理諮商及其他必要之服務等，邀北市裁處100萬元罰鍰。

勞動局長高寶華表示，新修性工法將雇主防治職場性騷作為更加明確化，除應建立並公開揭示性騷擾防治管道及防治懲戒規範、辦理相關教育訓練等，若知悉有性騷擾事件發生後，必須立即採取有效的糾正及補救措施，包括隔離加害人與受害者、並提供受害者心理諮商及其他必要協助等。

若受害員工認為雇主未對性騷擾事件採取立即有效的糾正補救措施，或者行為人是屬事業單位最高負責人或僱用人，及不服雇主對該性騷擾事件所為調查或對行為人之懲戒結果時，勞工可依性工法第34條及32條之1規定，向地方主管機關提起申訴。

高表示，去年勞動局受理的82件職場性騷擾申訴案，因不服雇主所為調查或懲戒結果有41件，占比達50%；33件是申訴雇主未採取立即有效的糾正或補救措施，占比40.24%；另有8件行為人是事業單位負責人而直接向勞動局提起申訴，占比達9.76%。