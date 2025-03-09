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22歲大四醫科生當外送員遭撞死 無照酒駕男今早裁定羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中西屯昨天凌晨發生嚴重酒駕致死車禍，吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard，酒駕撞飛陳姓外送員後逃逸，但前車牌整片掉在現場，經警方策動到案，酒測值每公升0.37毫克，詢後依酒駕致死、肇事逃逸等罪送辦，檢方昨晚訊問後，肇事逃逸、酒駕致死、公共危險等3罪，向法院聲請羈押，今早裁定羈押。

台中地檢署表示，此案吳姓男子涉犯公共危險致死罪，有逃亡滅證之虞，昨晚訊問後，向台中地院聲請羈押，今早已經台中地院裁准。

台中第六分局昨天凌晨凌晨3時許多獲報，西屯區黎明路、凱旋路上發生車禍，到場發現騎機車的陳姓外送員（22歲）遭撞倒臥在地，緊急送醫中港澄清醫院搶救不治，但肇事者已經逃逸，陳是台北人，目前就讀高雄醫學大學醫學生，大四在台中等地醫院實習，為減輕家中壓力，出門跑外送賺錢，未料遭遇意外。

肇事者駕駛一輛Toyota Alphard，撞擊後前車牌直接掉落現場，成為關鍵線索，警方快速以車追人，發現駕駛人是吳男（23歲）沒有駕照，當時是開朋友的車要回家，卻酒駕還高速闖紅燈闖禍，經警方策動清晨五點自行赴派出所投案。

經查，吳男和朋友借車到KTV喝酒歡唱，返家時酒駕上路，回家途中明知撞到人，卻沒有停車協助救援，反而加速逃離躲回家。

據了解，吳男從事洗車業，本身沒有駕照，酒測值達每公升0.37毫克，顯然已經超標；警方除報請檢方相驗，另依酒駕致死、肇事逃逸等罪移送台中地檢署偵辦，檢方昨晚訊問後聲請羈押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死人還肇逃，檢方昨晚聲請羈押，今早裁定羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死人還肇逃，檢方昨晚聲請羈押，今早裁定羈押。記者陳宏睿／翻攝

外送員 朋友 酒駕

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