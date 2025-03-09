六福村拒霸凌主管回任 「寧願被扣款」

對於周姓主管涉及職場霸凌案，六福村發聲明強調「寧願被強制扣款，也不願讓霸凌主管回任」。圖／六福村提供 於新竹六福村任職十年的表演部周姓副協理，遭六福村認定職場霸凌而免職，周不服提訴訟，法院裁定於審判期間，須讓霸凌主管持續回任。六福村為捍衛在職員工的工作權，除持續法律行動外，並發聲明強調「寧願被強制扣款，也不願讓霸凌主管回任」。

六福村指出，周姓主管霸凌行為屬實，在聽聞周男將回任後，公司已收到該部門四名員工提出請願書，表達強烈反對並萌生辭意，強調對過去被言語辱罵、蓄意排擠、剝奪工作權等霸凌陰影歷歷在目，其他員工也人心惶惶，確實造成部門動盪，嚴重影響公司管理及營運。

六福村表示，該部門員工對周姓主管霸凌紀錄餘悸猶存，周男至今仍否認霸凌行為，法院判讓其回任，是否助長主管霸凌歪風？

六福村也指出，若讓周男依原擔任主管的高薪轉調其他部門，周男在無其他部門的專長下，無法提供工作效能貢獻，形成同工不同酬，也會讓其它單位員工心生不滿，反而造成企業經營問題。

六福村強調，對受害員工所受的傷害及恐懼，公司無法視而不見，他們在最無助時願意相信公司，公司也會跟他們一起面對並保護他們，不讓他們遭受迫害，因此寧被強制扣款也不會讓霸凌主管回任，讓現有員工安心上班。

多名六福村員工回憶，聽到周姓主管要回來的消息，好不容易壓抑下去的恐懼、痛苦和無助感，全都像洶湧的潮水一樣將我淹沒。也有人說，聽聞周可能回任，整個人止不住地全身顫抖，那是一種噩夢成真的感覺，懇求法官大人保護。