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老婦網戀被騙2房 6嫌起訴

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

老婦被網路假愛騙昏頭抵押2房被詐4000萬，6嫌起訴求重刑。記者游明煌／攝影
老婦被網路假愛騙昏頭抵押2房被詐4000萬，6嫌起訴求重刑。記者游明煌／攝影
徐姓婦人在網路認識男網友，對方以愛情及投資陷阱騙光其積蓄，連二棟在新北市的房子也被騙去抵押投資虛擬貨幣，直到向兒子借錢才發現是詐騙，損失四七○○萬元；基隆地檢署近日依加重詐欺罪起訴洪姓主謀等六人，建請從重量刑。

檢方追查，家住基隆、年逾七旬的徐婦，去年五月在ＬＩＮＥ識一名男網友，從密集關心、噓寒問暖到情話綿綿，一步一步讓她踏入「愛情陷阱」，兩人從友人變成情人，對方以投資虛擬貨幣穩賺不賠、獲利豐厚為引誘，讓對方失去戒心。

徐婦名下原有數百萬元積蓄和二棟房產，卻不斷被詐團以各種理由誘騙「投資」，過程中製造獲利假象，讓她深信不疑、愈陷愈深。詐團還假冒專業人士，向徐婦解說如何投資泰達幣，徐婦後來還拿新北市二棟房產貸款四千萬餘元投入，前後僅半年，名下所有財產都被詐光。

對方食髓知味，繼續慫恿徐婦向親友借貸投資，徐婦轉而向兒子借錢，兒子詢問「你不是有幾百萬元？」徐婦才說明原委，讓兒子大吃一驚，馬上報警追查金流，在得知上當後，徐婦急得哭了出來。

警方查出，徐婦半年多就被騙走四千多萬，另有兩名中年婦人也都被同一集團以相同手法詐騙，損失四百萬餘元。基隆地檢署去年指揮警方查獲洪男、張男等六人到案，相關配合的假幣商、車手及詐團成員均被羈押。

虛擬貨幣

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