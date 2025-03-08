最壞身教…疑安親班老師帶多名孩童闖紅燈 蘆竹警方說話了
有民眾昨天清晨上班行經桃市蘆竹區錦興國小前，驚見疑似安親班或補習班老師帶著多名幼童闖紅燈，他痛批「明明再5秒就可以過馬路，大人怎可以帶小孩走斑馬線闖紅燈？」對此，桃市蘆竹警分局表示，行人未依規定穿越道路，依法可開罰500元。
蘆竹分局秘書室主任陳永成受訪指出，有關民眾在社群threads或臉書爆料公社匿名po文「老師帶學生闖紅燈？！身教呢？」，南崁有身穿綠色背心、疑似安親班男老師帶小朋友行人穿越道闖紅燈事件，依據「道路交通管理處罰條例」第78條規定，行人不依標誌、標線、號誌之指示穿越道路，可處新台幣500元罰鍰。」蘆竹分局呼籲，行人闖紅燈危害自身及他人安全，行人務必遵守交通規則，以免發生意外。
這名熱心黃姓民眾昨天深夜將清晨駕車上班，行經蘆竹區南山路一段與光復路口前，也就是蘆竹區錦興國小門前路口，當時交通號誌仍是綠燈，但他遠遠地驚見有名穿著螢光綠色背心、帶著白色口罩短髮男子，先帶著7名大約1、2年級幼童跑在斑馬線上闖紅燈，後方還有姍姍來遲的5名男女學生跟著過馬路，燈號不到2秒就轉為黃燈再變成紅燈。
民眾po文寫下「今天上班遇到最扯的事，安親班還是補習班的老師，帶學生闖紅燈，真的是誇張到一個不行，自己要闖自己負責我沒意見，但是今天身為一個要帶『小孩』過馬路的『大人』闖紅燈？在斑馬線上？明明再五秒左右就可以正常過馬路硬要搶這點時間，我真的搞不懂」引起熱議。
網友留言「真的很誇張，孩子安全是最基本的」、「帝王帶一群太子過斑馬線沒錯啊，你看台灣現在有在看行人號誌燈了嗎？」、「帝王條款！斑馬線上就是要禮讓行人，不然你就叫立委諸公改法條」、「問題是遇到這種硬闖紅燈過馬路的人，你還是得禮讓，真是無奈啊」、「沒有身教只有法官，但也要看法官的素質」、「爸爸都可以帶小孩闖紅燈了，區區的學生算什麼？」。
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