影／中市泰安所長上班喝酒被記過拔官 大甲分局嚴懲調職

台中市大甲分局王姓派出所所長，昨天於勤務時間中，因與警友外出用餐，席間有飲用啤酒，經督察組到派出所督勤時發現果然身上有酒氣，予以酒測確認酒測值達0.02毫克，已達嚴重違反警紀。大甲分局依規定予記過處分，並火速拔官調離主管職務，以維護警紀。

大甲分局指出，針對泰安派出所王姓所長被檢舉，於昨（7）日中午上班時間，應警友邀約至警友開設的餐廳商討警友相關事項，席間疑有飲酒情事，昨天獲報已由督察人員前往派出所等候巡官所長返回，昨日下午一併帶回分局調查，酒測確認酒測值達0.02毫克。

副分局長洪嘉臨表示，王姓所長酒測值雖未達公共危險罪標準，但上班期間飲酒仍屬勤務中不當行為，嚴重影響警察紀律與社會觀感，警方對此絕不寬貸，依法嚴懲。洪嘉臨強調，員警身為執法人員應潔身自愛，維護警察紀律與形象，尤其基層主管更應以身作則，不容有任何違規行為。

洪嘉臨並說，展現淨化團隊決心，未來將持續加強風紀教育，要求各級幹部強化自我管理，嚴格落實飲酒規範及懲處規定，並加強宣導酒後駕車的相關懲處，以及可能面臨權益損失，提醒同仁勿心存僥倖，避免類似事件再次發生，維持優良警譽。

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