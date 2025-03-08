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台中派出所長勤務中飲酒 大甲分局：記過調離主管職

中央社／ 台中8日電

台中市大甲警分局王姓派出所長在勤務時間外出與警友用餐，席間飲用啤酒，督察組到所督勤發現，雖酒測值未達公共危險標準，但為勤務中不當行為。大甲分局依規記過處分並調離主管職務。

台中市大甲警分局今天發布新聞稿指出，王姓派出所長在勤務時間外出用餐，席間飲用啤酒，酒測值為0.02mg/l，雖未達公共危險罪標準，仍屬勤務中不當行為，嚴重影響警察紀律與社會觀感，依法嚴懲。

大甲分局副分局長洪嘉臨表示，員警身為執法人員應潔身自愛，維護警察紀律與形象，尤其基層主管更應以身作則，不容有任何違規行為。

洪嘉臨指出，未來持續加強風紀教育，要求各級幹部強化管理，嚴格落實飲酒規範及懲處規定，並加強宣導酒後駕車的相關懲處及可能面臨權益損失，避免類似事件再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大甲分局泰安派出所王姓所長，昨日上班時間飲酒疑遭人檢舉，分局主動調查絕不寬貸。聯合報系資料照／記者黑中亮攝影
台中市大甲分局泰安派出所王姓所長，昨日上班時間飲酒疑遭人檢舉，分局主動調查絕不寬貸。聯合報系資料照／記者黑中亮攝影

台中市 警察 酒精

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