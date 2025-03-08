3死囚請求特赦、聲請釋憲 憲法法庭不受理

3名死囚不服前總統未對其赦免請求作成決定，提起行政訴訟遭駁回確定，轉向聲請法規範憲法審查。圖為憲法法庭示意圖。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

3名死囚不服前總統未對其赦免請求作成決定，提起行政訴訟遭駁回確定，轉向聲請法規範憲法審查。憲法法庭審查後認為，3人未具體敘明憲法權利受侵害情形，昨天裁定不受理。

本案涉及的3名死囚為李德榮、彭建源與沈文賓。李德榮於民國91年擄人勒贖失敗後，將被害人燒死在車內；彭建源在新竹一處家庭式KTV鐵皮屋縱火，釀成5人死亡；沈文賓則因尋找妻子下落，擄走妻舅女友及其友人後溺斃棄屍。

裁定指出，沈文賓等3人於民國111年6月及11月間，向時任總統蔡英文請求赦免，提出申請後逾2個月，總統未作成准駁決定，因此提起訴願，遭不受理駁回後，轉而向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求總統應對3人請求赦免事件，作成核准特赦或減刑的行政處分。

一審台北高等法行政法院認為，赦免或減刑權的行使，為憲法賦予總統專屬特權，法院並無審判權，裁定駁回。沈文賓等3人不服裁定，提起抗告，二審最高行政法院駁回抗告確定，3人轉而向憲法法庭聲請法規範憲法審查。

沈文賓等3人主張，原確定裁定導致其生命權受剝奪，並處於隨時將可能受執行死刑的處境；此外，現行赦免法未有相應程序，導致他們的赦免申請未獲准駁決定，形同架空其赦免權利，有牴觸憲法之虞。

憲法法庭審理後認為，沈文賓等3人的聲請主張，難謂已敘明有何憲法上權利遭受不法侵害，及原確定裁定就法規範的解釋與適用，有何誤認或忽略基本權利及牴觸憲法等情形，聲請於法不合，裁定不受理。