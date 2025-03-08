老婆與老闆出入摩鐵怒求償百萬 法官這原因判人夫敗訴

新竹何男懷疑妻子與公司老闆有染委託徵信社抓姦，發現兩人曾出入汽車旅館，憤而提告求償100萬。何妻駁斥，當天是與老闆到摩鐵替員工辦住宿，徵信社根本以錯位方式攝影。法官認為，照片僅顯示兩人同行，未見親密舉動，最終駁回何男之訴。

何男控訴，他與吳女婚姻原本美滿，未料妻子去年7月突然離家，經聯繫娘家得知對方獨自外宿。後來委託徵信社調查，發現妻子去年9月與老闆張男進入汽車旅館休息，10月又帶著行李前往張男住處，並同遊澳門，認為兩人關係不單純，憤而對兩人提告，要求連帶賠償100萬元。

吳女反駁，婚姻期間她曾遭受何男言語辱罵、肢體暴力，甚至已獲保護令，而何男自身更有外遇、包養、嫖妓等行為，甚至被拍到與女子裸露合影，夫妻關係早已破裂，最終於去年11月離婚，何男卻在離婚前夕找徵信社跟拍，「拍了整天，也拍不出什麼」。

吳女表示，所謂「汽車旅館開房」一事，實為公司在台中展點時，為員工辦理宿舍的安排，徵信社拍攝角度刻意錯位，造成誤解。此外，「澳門同遊」則僅是同搭班機，抵達後各自行動，根本沒有不當往來。

法官審理，何男提供的照片兩人肢體未有接觸、目光未交會，其中一張乍看似乎牽手，實際上是男方手持手機，另一手扶眼鏡，與女方毫無肢體接觸。進入汽車旅館停車場的畫面，亦顯示兩人保持距離，各自揹包，未見交流互動。至於「澳門同遊」，何男未能提出任何佐證，無法證明兩人關係超越普通朋友範疇。

法官認為，婚姻關係之離合、人世間緣分之開始及終結，原因諸多，何男所提證據無法證明吳女與張男逾越普通社交往來，亦難認定對其配偶權構成侵害，最終駁回何男之訴。