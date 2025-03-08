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憂遺產落媳婦手中 母讓長子假冒亡弟說謊盜領百萬存款

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹57歲張姓婦人與媳婦關係不睦，兒子驟逝後，擔憂財產落入媳婦手中，竟在兒子過世隔天，到銀行冒名盜領其存款153萬餘元，並指使長子冒充弟弟應對行員查核說「這筆錢是要還給媽媽的」。新竹地院依行使偽造私文書罪將張婦判刑3月。

判決書指出，2022年7月26日，張婦的兒子不幸離世，按照法律規定，其遺產應由法定繼承人共同分配。不過婆媳失和已久的張婦擔心遺產被蔡姓媳婦及孫輩占有，竟在兒子過世隔天，帶著亡子的存摺及印鑑前往銀行提領帳戶內存款。

張婦隱瞞兒子已身故的訊息，並指使長子冒充亡弟，銀行行員依規定致電確認提領人身分，長子便在電話中向銀行行員謊稱「我是本人，這筆錢是要還給媽媽的」，行員信以為真，於是將153萬餘元轉匯至張婦個人帳戶。

事後蔡姓媳婦查帳時，發現亡夫的帳戶內存款不翼而飛，立刻向婆婆張婦詢問，並追問存款去向，張婦最終承認盜領，並歸還款項。

法官審理，張婦未經全體繼承人同意，即私自盜蓋亡子印鑑提領款項，影響銀行帳戶管理正確性，並足生損害於蔡姓媳婦，考量張婦事後歸還款項並坦承犯行，最終依行使偽造私文書罪將張婦判刑3月，易科罰金9萬元。

新竹57歲張姓婦人與媳婦關係不睦，兒子驟逝後，擔憂財產落入媳婦手中，竟在兒子過世隔天，到銀行冒名盜領其存款153萬餘元，並指使長子冒充弟弟應對行員查核。示意圖／報系資料照
新竹57歲張姓婦人與媳婦關係不睦，兒子驟逝後，擔憂財產落入媳婦手中，竟在兒子過世隔天，到銀行冒名盜領其存款153萬餘元，並指使長子冒充弟弟應對行員查核。示意圖／報系資料照

偽造文書 媳婦 新竹

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