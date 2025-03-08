山線所長疑上班時間喝酒被檢舉 大甲分局主動展開調查

台中市大甲分局泰安派出所王姓所長昨日上班時間疑飲酒遭人檢舉，分局督察人員獲報後到派出所等候，昨日下午帶回調查。警方表示目前已主動展開調查，如查有確切違紀情事，將依規定嚴予懲處絕不寬待，展現淨化團隊決心，維持優良警譽。

大甲分局上午指出，針對泰安派出所王姓所長被檢舉，於昨（7）日中午上班時間，應警友邀約至警友開設的餐廳商討警友相關事項，席間疑有飲酒情事，昨天獲報已由督察人員前往派出所等候巡官所長返回，昨日下午一併帶回分局調查，是否有執勤時間飲酒等風紀問題，強調會依規予以嚴懲絕不寬待，以展現淨化團隊決心，外界研判至少會被調職處分。

由於台中市上月才發生1名派出所長酒後騎車肇事，時隔兩周後又再傳出警紀問是，據了解，這名55歲王姓所長出身基層行政警察，長年投入刑事領域，資歷完整，去年才調任泰安派出所，是該所首位二線一星巡官所長，雖與警友站關係良好，正值一年一度櫻花季期間，據悉與地方互動不佳。

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