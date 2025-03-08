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「醫院藥師+警察」電話詐騙講流利國台語 律師1招破解

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

最近出現新興電話詐騙手法，詐騙集團自稱「花蓮門諾醫院」，電話通知被害人健保卡遭盜領藥品，接著將電話轉給「警察」，進而要求對方以LINE視訊方式配合調查。律師林智群在臉書表示，碰到這種情況，回答「我這裡是台北地檢署」，保證對方掛電話。

社群平台Threads有網友分享險遭詐騙經驗，詐騙集團在電話中誆稱是「花蓮門諾醫院」藥劑部主任，指發現有人持有被害人的雙證件，要在醫院領取管制藥品，懷疑涉及不法，需確認我的身分。對方並說出「委託人」的身分證字號與姓名，以及藥物名稱及作用，顯得十分專業。

隨即電話轉接給「警察」，對方煞有其事報出警員編號與單位名稱，口氣嚴肅指若不立刻處理，將造成嚴重影響。電話掛斷後又來電，告知如果不方便親自前往花蓮，可以透過LINE視訊報案，配合調查。該名網友表示，環環相扣的手法，加上緊湊的時間壓力，讓人幾乎無法冷靜思考；她立即向門諾醫院和派出所、165反詐騙專線求證，才知已有多人上當。她原本以為詐騙集團多半有中國口音，但這次對方講的是標準的國、台語且很流暢。

林智群在臉書分享該篇文章，他表示，看到「可以用LINE視訊報案」就知道是「虎爛」的，「台灣警察才沒那麼先進啦」。另外，醫院跟警察局也沒到一條龍這麼方便，「你以為警察一天到晚長駐在醫院嗎？」

門諾醫院早自去年11月就在臉書粉專發布「重要公告」，本月4日再度在官網示警，「近期有詐騙集團隨機撥打電話，假冒『門諾醫院藥師』電話通知您健保卡被盜領藥品，以詐取個資情事，如有接到來電請預先查證，避免受騙。遭遇詐騙洽詢相關事宜，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉或報案」。

門諾醫院3月4日在官網發布「重要公告」，提醒民眾近來有詐騙集團假冒「門諾醫院藥師」，電話通知健保卡被盜領藥品，務必查證，避免受騙。圖／取自基督教門諾會醫院網站
門諾醫院3月4日在官網發布「重要公告」，提醒民眾近來有詐騙集團假冒「門諾醫院藥師」，電話通知健保卡被盜領藥品，務必查證，避免受騙。圖／取自基督教門諾會醫院網站

健保卡 詐騙集團 警察

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