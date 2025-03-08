雲云技術長離職信歡迎老董隨時找 隔天遭老董拿刀刺死

雲云科技公司老董曾志新，與公司梁姓技術長疑似長期不合，加上死者6日在公司群組發表一篇離職長文後，決定在7日離職，此舉疑似引發曾志新殺機，曾志新7日傍晚要求技術長離職前刪除文章，未獲積極回應，竟拿出預藏30公分刀具，刺殺技術長後自殘，被同事阻止獲救。

梁姓技術長多才多藝，他在自己的網路專欄，表示在外商圈電子業中闖蕩多年，經歷過NXP、Sony、Crossmatch等企業，從事無線通訊、影像系統、手機、液晶面板、半導體、生物辨識等不同領域產品開發。他說自己熱愛學習新事物，協助新創團隊解決技術問題，技術長是學霸出身，建中、台大農機系、台科大電子所畢業，他說自己熱愛賞鳥、演奏管風琴、大提琴、法國號，也是不折不扣的熱血maker。

梁姓技術長被殺前一天，在公司群組發文，開頭說7日是他工作的最後一天，想提前一天跟大家說再見。文章中說原來也沒有想這麼快就離開，但在農曆年後開工第一天的董事長新春談話，被公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水，在一個號稱職場霸凌零容忍的會議中，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌，因此讓他感到緣分已盡。

梁姓技術長細數在公司的過往，他當初是被曾志新找進公司，協助打造新一代產品，被找進公司後，他與公司同伴努力打拚的過程，過程中有愉快、有辛苦，也撐過疫情封城他在辦公室努力的日子。

從文章中可以看出技術長公司產品有極高理念，為讓產品有更高的品質與穩定，更提出許多計畫希望實行，但曾志新與技術長經營理念不合，兩人漸行漸遠。梁姓技術長說他真的是在無數次的努力和嘗試後感到絕望，才放棄和曾志新溝通，梁姓技術長在文章自認對公司盡心盡力，未曾改變，也無愧職位可受公評，管理者對他的不信任、猜疑、羞辱與霸凌，讓他無法再貢獻一己之力。

不過雖然多所批評，梁姓技術長仍在文章中，表示他一直都很佩服曾志新創業的決心和執行力，認為這是一個成功的創業者非常需要的特質之一，但創業者不能只有這個，很多時候傾聽與放手的能力更為重要。

諷刺的是，文章最後，儘管技術長認為曾志新對他越來越不信任，現在不太可能聽得去任何建議，但如果曾志新需要任何的意見，仍然歡迎隨時找他，最後感性地說在公司度過2000個日子，很榮幸能參與其中，謝謝大家，他先登出了。

不料隔天曾志新與技術長、人資長會面洽談，要求刪文未獲積極回應，竟拿刀刺死技術長，讓他真的從生命中登出，讓人不勝唏噓。