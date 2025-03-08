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為31萬當共諜 2空軍士官遭判刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

空軍士官蘇冠穎、葉鑫亮分別收受賄賂，提供軍事機密資料，最高法院依違背職務收賄罪各判刑五年八月、五年十月確定，須入監。圖／聯合報系資料照片
空軍士官蘇冠穎、葉鑫亮分別收受賄賂，提供軍事機密資料，最高法院依違背職務收賄罪各判刑五年八月、五年十月確定，須入監。圖／聯合報系資料照片
台商黃龍瀧、黃聖峪父子被大陸台灣事務辦公室官員吸收，黃父利誘兒子昔日同窗、球友蒐集漢光演習等機密，被法院判刑定讞，空軍士官蘇冠穎、葉鑫亮分別收受賄賂，提供軍事機密資料，最高法院依違背職務收賄罪各判刑五年八月、五年十月確定，須入監。

起訴指出，二○一五年黃龍瀧父子前往福建廈門經商後，結識福建台辦鍾姓官員，二○一九年又結識廣東廣州台辦張姓官員，鍾男、張男利誘黃氏父子在台收集秘密文書，吸收我國現役軍人，發展共諜組織。

黃龍瀧父子從二○一七至二○二一年間，先後吸收昔日球隊隊友或國中同學蘇冠穎、葉鑫亮，以利誘提供營區設施、漢光演習資料及照片。二○一九至二○二○年，蘇冠穎將取得軍事機密資料交給黃龍瀧，收取賄款十萬元。

葉鑫亮也在二○二一年九至十月，將取得相關軍事機密資料帶回住處，通知黃聖峪前來拍照，收受賄款廿一萬元賄款。黃龍瀧父子則分獲四十五萬六千元、一百二十六萬元。黃龍瀧、黃聖峪去年已被最高法院各判刑八年定讞。

至於蘇冠穎、葉鑫亮原被依公務員違背職務收賄罪分判七、六年，最高法院發回更審；更一審認為，蘇男、葉男無犯罪前科，犯後坦承犯行，並繳回犯罪所得，主動供出扣案手機內建照相程序、犯後態度佳，分別判葉男五年十月、蘇男五年八月徒刑，均宣告褫奪公權四年。

案件上訴三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

最高法院 漢光演習 賄款

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