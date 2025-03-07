楊實秋之子性騷案外案！北市警出包涉洩密 士檢2人不起訴、1人緩起訴

台北市前議員楊實秋之子去年在IG傳訊性騷女網友，遭提告性騷擾、恐嚇罪，孰料士林警分局製作雙方通知書後，竟「放錯信封」寄出，儘管事後緊急收回，女網友擔憂個資早被對方掌握，發文怒斥警方「沒帶腦上班」。士林警分局當下坦承疏失，把偵查隊鍾姓偵查佐記申誡2次，並以過失洩密罪函送鍾姓偵查佐、李姓書記，與秘書室的高姓收發辦事員。

士林地檢署日前偵結，認為查無證據證明鍾姓偵查佐與李姓書記，有錯置通知書與信封袋的事實，且2人均不認識女網友與楊男，難認有主觀上的不法利益或損害他人利益，罪嫌不足不起訴；高姓辦事員負責最終寄送通知書的正確性，卻疏於注意，予以緩起訴1年，並在8個月內向公庫支付4萬元。

此案起源於，2024年8月間楊姓男子涉在IG傳訊息給女網友，言語中涉性騷擾和恐嚇，女網友心生畏懼報案提告，士林警分局受理後依法送辦，檢察官去年9月27日發回，要求警方補足相關事項，承辦人鍾姓偵查佐10月初製作通知書寄給雙方。

鍾姓偵查佐處理此案，同時製作通知書給楊男、女網友，通知2人到案說明，鍾姓偵查佐製作通知書後，列印折疊放入黃皮信封，走發文程序交給收發人員，收發人員用印後寄出。

直到分局接到被害女網友來電稱「通知書記錯了」，並在Threads發文稱，自己是性騷擾受害者，收到士林警分局的通知書，內容竟是被告的個人資料，擔憂自己的身分證字號、地址、生日等資料全部曝光給被告；鍾姓偵查佐立即至雙方當事人住所收回通知書並更正。

案經檢察官調查，高姓女子是士林警分局秘書室收發辦事員，負責偵查隊公文發文，本應注意寄發通知書需確認受通知人基本資料與信封是否相符，避免錯誤寄送通知書給案件關係人，竟疏未注意，把放置相反的信封袋寄出。

檢方認為，高女涉犯刑法第132條第2項過失洩漏國防以外秘密罪，由於她偵詢時坦承犯行，深表悔悟，並考量犯罪手段、生活狀況、品行、智識程度等一切情狀，認應有所警惕，參酌刑法第57條予以緩起訴1年，並在8個月內向公庫支付4萬元。

另外，鍾姓偵查佐和李姓書記雖負責通知書的準備與核對，但均否認放錯信封，釐清確認最後校對通知書的正確性並用印後放回信封袋內，是由高姓收發辦事員負責，且查無證據證明鐘、李2人在高姓收發辦事員經手前，有錯置通知書及信封袋的事實，依罪嫌不足原則，尚無以洩密罪嫌。