欠繳牌照稅還趴趴走 小心車輛被肉搜查封拍賣

下月即將開徵使用牌照稅，鑑於很多車主一再欠繳，還四處趴趴走，行政執行署彰化分署與彰化縣地方稅務局聯手，將以科技執法追車，在公務車搭載稅務局的車牌辨識系統，遇有欠繳有案的車輛，即會當場查封、拖吊，拍賣抵償。

法務部行政執行署彰化分署長郭景銘今天與與彰化縣地方稅務局長陳燕慧簽共同簽訂跨機關專案執行合作意向書，將在公務車搭載稅務局的車牌辨識系統，內建滯欠牌照稅車牌資料，行駛時，會鎖定公有路邊停車格及公有戶外停車場有案件移送分署執行的車輛。

執行署表示，當公務車拍到欠稅車輛時，分署書記官就會當場進行查封，並由稅務局人員聯繫拖吊業者拖吊，以便執行人員後續進行拍賣作業，將拍賣所得價金抵償義務人欠稅。

郭景銘表示，希望藉由兩機關合作，以科技執法追車，針對積欠牌照稅案件，得以更有效率地持續落實公權力。

陳燕慧說明，稅務局案件有一半以上是牌照稅及衍生罰鍰，期能藉由雙方跨機關聯合出擊促使義務人履行，以共同維護租稅公平正義。

彰化分署呼籲汽車所有人或使用人，應定期繳納使用牌照稅，逾期未繳除了要補稅，還會被加徵滯納金及罰鍰，民眾可多加利用稅務局或者執行分署的多元繳款措施按時繳納。