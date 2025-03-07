涉傳遞國產建材處分土地內線 國賓常董張世宗200萬交保

國內預拌水泥龍頭國產建材實業，去年處分子公司位於台南市土地及建築物，前後任董座林孝信父子與國賓影城常務董事張世宗，在重大訊息公告前買進股票，涉及內線交易，調查局北機站昨天搜索約談林孝信6名被告，經交叉比對證據後，確認張世宗是國賓影城的消息來源，今天約談張世宗到案，台北地檢署複訊後依違反證交法命張世宗200萬元交保。

至於林孝信今晨被檢方諭知500萬交保、中保科技副總劉芸芳100萬交保、國賓影城財務長柯玫華30萬交保；中保科技董座林建涵（林孝信次子）、德美不動產估價師王冠棠、張中周等3人昨訊後請回，全案依違反證券交易法偵辦。

據調查，檢調昨天媛先約談張世宗胞弟、同時也是國賓影城董事長張中周到案，調查發現，兄弟二人的永豐、元大證券帳戶均交由柯玫華處理，國產建材去年1月31日公告重訊前，張世宗指示柯玫華以公司名義買股，涉及內線交易。

調查指出，林孝信與張世宗兩派人在公告重訊前，分別提前進場敲單，期待股價上揚賺取價差。林孝信家族因未出售持股，擬制性獲利2百餘萬元，張世宗部分不法所得20餘萬元。

國產建材實業公司2019年代孫公司公告處分中國水泥廠，時任董座的張世宗也涉內線交易遭調查局約談，檢方當時命張世宗100萬元交保；張世宗父親張明吉（國賓影城創辦人）50萬元交保、張中周10萬元交保。