嫌鄰居2犬隻太吵睡不著下藥毒死 他被判3月並罰25萬元

陳姓男子不滿鄰居飼養2隻犬隻吠叫而影響睡眠，去年3月27日將摻有農藥托福松的食物裝在塑膠袋內，投放在鄰戶附近，引誘犬隻叼走後食用，相繼毒發死亡，經飼主向台南市動物防疫保護處報案後查獲，陳坦承犯行，法官認他犯動保法不得任意宰殺動物罪，處3月併科罰金25萬元。

黃姓飼主提出黃色及黑色犬隻的生活照及晶片登記，顯示2隻犬隻均掛有項圈，顯見是有人飼養家犬而非流浪犬。他說，犬隻白天會在院子內活動，他也會騎機車帶牠們去附近散步，陳住在附近鄰居，不可能不知情。

陳於偵訊時表示，他工作的時候跟別人拿一些殺老鼠的藥，他就把它混在食物內拿去餵狗，希望狗不要這麼吵了，因為他知道牠們吃了就會死掉，就不會吵了。

台南地院認為，陳明知並有意採取將農藥摻在食物內的方式，毒殺2犬隻，主觀上具有任意宰殺動物及毀損他人物品直接故意，而非不確定故意。同時，有監視錄影畫面、採樣毒餌及犬隻胃內容物及農業藥物試驗所檢驗報告等，事證明確。