推母害撞死嗆「我就孽子」…國民法官認「情堪憫恕」輕判 檢將上訴

台中邱姓水果批發商和75歲母親口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，還朝癱軟母親咆哮大喊「我就孽子啦！」檢方起訴求刑10年6月至12年6月，台中地院國民法庭以邱男只推一下等理由，認定其「情堪憫恕」，減刑後依家暴傷害致死罪輕判他4年6月，檢方將上訴。

台中地檢起訴指出，邱男（46歲）明知母親年邁、有帕金森氏症，2024年2月11日母子口角，邱朝媽媽肩膀推了一下，害她後腦撞上地板送醫搶救17日不治，涉犯家暴傷害致死罪嫌。

台中地院國民法庭今上午開庭，檢察官在科刑辯論提到，邱推倒母親，還朝著倒在地上流鼻血的媽媽咆哮，甚至大喊「我就孽子啦！」偷刪監視器畫面、謊稱媽媽自己跌倒，痛斥他惡劣、卸責，被收押還在看守所賭博，絕對不適用刑法第59條減刑，求刑10年6月至12年6月。

台中地院合議庭指出，檢察官具體求刑10年6月至12年6月，但斟酌邱男和母親言語糾紛細故起口角，一時情緒激動、心有不滿而徒手推倒媽媽，手段並無使用武器或工具攻擊，且僅推母親肩膀一下，無任何接續攻擊行為。

合議庭說，邱男本案之罪的法定最輕本刑是7年以上徒刑，與其犯行相比，有情輕法重情狀，認為就算量處最低刑度，仍顯過重，因此依刑法第59條情堪憫恕規定，酌減其刑。

合議庭審酌，邱和被害人是母子，邱母高齡、患帕金森氏症，身體狀況差，邱應尊重母親，且在法治社會中，不應因個人情緒就徒手推倒高齡長者，其也預見媽媽身體差，不應對其任意施加暴力，卻僅因不滿就對媽媽推倒致死。