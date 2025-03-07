爆料王定宇傳「想要妳」挨告 葛斯齊再揭神秘女是潑漆案人妻

民進黨立委王定宇不滿被狗仔葛斯齊爆料傳訊息給神秘女子「我想要妳」，並帶女子見前總統蔡英文，還要求女子見面前先拍穿著傳給他，提告要求葛斯齊賠償180萬元，台北地方法院今開庭，葛斯齊指出女子的身分即是2021年到王定宇服務處潑漆的醫師妻子，並聲請傳喚醫師娘作證，欲與王當庭對質。

葛斯齊受訪說，王定宇稱自己完全不認識那位神秘女子，「我會覺得納悶，不認識怎麼會有這樣的訊息」，此次傳LINE的對象就跟2021年潑漆案男女主角相關，希望王定宇自己到庭說明。

葛斯齊說，所有事情他都一再查證非常清楚，不是只有單方面查證，還有一些證據還沒有拿給法官，因為認為還沒有必要性，要看後續對方提的書狀再來看，且他求證醫師時，醫師當時是說放下了，但直到去年看到王定宇公然說謊，也願意出來作證。

葛斯齊去年指出握有王定宇「退選級爆料」，並建議王妻李淑吟查一查丈夫的手機LINE訊息，更在臉書PO出LINE對話截圖，稱王定宇傳訊「我想要妳」給女子，並要求女子見面前先拍照「鑑定」服裝。

葛斯齊近日再度於臉書發文指出，王定宇傳訊息的對象即是2021年赴王服務處潑漆「幹人妻很爽嗎」、「王定宇上別人老婆可惡王八蛋」的醫師妻子。王定宇認為葛斯齊言論已侵害他的名譽權等，提告求償180萬元。

台北地院今開庭，葛斯齊親自出庭，他表示王定宇傳LINE的對象即是醫師妻子，並向法院聲請傳喚人妻、醫師到庭作證，也盼法院調閱潑漆案的警詢筆錄。

葛斯齊向法官表示，自己發布言論前已向人妻、醫師合理查證，確定LINE對話紀錄的真實性，他說2021年4月發生潑漆事件，隔月醫師就和妻子離婚，醫師就是因這場風波而離婚的受害者，且醫師也向他證實曾親眼看過這些LINE訊息。