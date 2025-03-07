北市刑大偵查佐為績效向院檢「騙票」 一審判2年

北市刑大王姓偵查佐2022年間受理冷男檢舉于某6人販毒案，明知檢舉內容與事證相左，為求績效偽造通聯記錄，向桃園院檢聲請拘、搜索票；桃園地院今天宣判，將王依5次行使公務員登載不實公文書等罪判2年，冷男依誣告罪判6月、周女依偽證罪判5月，可上訴。

審理期間，被告王彥仁坦承有編輯不實通聯紀錄，登載於偵查報告，持以聲請核發拘票、許可搜索、聲請核發搜索票等事實，但他辯稱並未造成損害，不構成犯罪。

合議庭依被告自承是為了獲取績效而做出騙票行為，佐以卷內其他各項事證，認定王彥仁所為乃行使偽造準私文書、行使公務員登載不實公文書，並足生損害於電信業者關於通聯記錄的正確性、北市刑大關於公文書的公信力、檢察官核發拘票、法官核發搜索票的正確性，犯行應可認定。

另，被告冷平之坦承犯行，並有卷內事證可參，犯行堪以認定；被告周玉萍雖否認其偵訊所證不實，但法院核對卷內相關陳述，認定周女偵訊證言確屬不實，犯行堪以認定。

合議庭審酌，王彥仁身為警察，為求績效，竟多次變造通聯紀錄使用於執掌的公文書，動搖警察信譽，陷司法機關於不義，敗壞國家法紀；冷平之僅因私怨即誣指呂某涉嫌販毒犯罪及偽證，周玉萍對於案情有重要關係事項做虛偽的陳述，無端耗費訴訟資源。

合議庭考量，王彥仁雖於偵查階段坦承犯行，然於法院審理時則否認全部犯行，周玉萍於審理時同樣否認犯行，犯後態度均不佳；冷平之於審理時坦承犯行，犯後態度尚屬良好，復考量各被告的素行、智識程度、家庭經濟情況，量處適當之刑，並定王彥仁的應執行刑。