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北市刑大偵查佐為績效向院檢「騙票」 一審判2年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

北市刑大王姓偵查佐2022年間受理冷男檢舉于某6人販毒案，明知檢舉內容與事證相左，為求績效偽造通聯記錄，向桃園院檢聲請拘、搜索票；桃園地院今天宣判，將王依5次行使公務員登載不實公文書等罪判2年，冷男依誣告罪判6月、周女依偽證罪判5月，可上訴。

審理期間，被告王彥仁坦承有編輯不實通聯紀錄，登載於偵查報告，持以聲請核發拘票、許可搜索、聲請核發搜索票等事實，但他辯稱並未造成損害，不構成犯罪。

合議庭依被告自承是為了獲取績效而做出騙票行為，佐以卷內其他各項事證，認定王彥仁所為乃行使偽造準私文書、行使公務員登載不實公文書，並足生損害於電信業者關於通聯記錄的正確性、北市刑大關於公文書的公信力、檢察官核發拘票、法官核發搜索票的正確性，犯行應可認定。

另，被告冷平之坦承犯行，並有卷內事證可參，犯行堪以認定；被告周玉萍雖否認其偵訊所證不實，但法院核對卷內相關陳述，認定周女偵訊證言確屬不實，犯行堪以認定。

合議庭審酌，王彥仁身為警察，為求績效，竟多次變造通聯紀錄使用於執掌的公文書，動搖警察信譽，陷司法機關於不義，敗壞國家法紀；冷平之僅因私怨即誣指呂某涉嫌販毒犯罪及偽證，周玉萍對於案情有重要關係事項做虛偽的陳述，無端耗費訴訟資源。

合議庭考量，王彥仁雖於偵查階段坦承犯行，然於法院審理時則否認全部犯行，周玉萍於審理時同樣否認犯行，犯後態度均不佳；冷平之於審理時坦承犯行，犯後態度尚屬良好，復考量各被告的素行、智識程度、家庭經濟情況，量處適當之刑，並定王彥仁的應執行刑。

起訴指出，60歲冷姓男子曾因毒品案遭法院判決確定，4年前易科罰金執行完畢，自2022年起至2023年4月間，向時任北市刑大的偵查佐王彥仁分別檢舉，于某等人販毒，王員製作檢舉筆錄後，明知檢舉內容有問題，也無購毒通聯記錄，自行以EXCEL軟體竄改之前向桃園地檢署聲請雙向通聯紀錄資料的私文書，偽造不實雙向通聯記錄，登載於製作拘票、搜索票聲請書，分別向桃園地檢署、桃園地方法院不知情檢察官及值日法官聲請拘票及搜索票。

北市刑大王姓偵查佐製作不實資料向桃園院檢騙票案，桃園地院今天宣判，將王依5次行使公務員登載不實公文書等罪判應執行2年，冷男依誣告罪判6月、周女依偽證罪判5月，可上訴。記者陳恩惠／攝影
北市刑大王姓偵查佐製作不實資料向桃園院檢騙票案，桃園地院今天宣判，將王依5次行使公務員登載不實公文書等罪判應執行2年，冷男依誣告罪判6月、周女依偽證罪判5月，可上訴。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署 績效 販毒

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