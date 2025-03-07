水泥大廠國產建材爆內線 國賓影城董座胞兄遭檢調約談

國內預拌水泥龍頭國產建材實業，去年處分子公司位於台南市土地及建築物，前後任董座林孝信父子與國賓影城董事長張中周，在重大訊息公告前買進股票，涉及內線交易，調查局北機站昨搜索約談林孝信6名被告到案，專案小組查出，國賓影城的消息源頭應是張中周胞兄張世宗，今天約談張世宗到案，預計下午移送北檢複訊。

台北地檢署今晨依違反證交法命林孝信500萬交保、中保科技副總劉芸芳100萬交保、國賓影城財務長柯玫華30萬交保；中保科技董座林建涵（林孝信次子）、德美不動產估價師王冠棠、張中周等3人訊後請回，全案依違反證券交易法偵辦。

據調查，張世宗的永豐證帳戶都是交給柯玫華處理，柯玫華是依照張是宗指示以公司名義買進國產股票，時間點疑在重大消息前，因此有涉及內線交易問題，有必要到案說明。張世宗過去擔任國產建材實業公司董事期間，也涉及內線交易遭檢方100萬元交保。

據調查，國產建材為活化資產及充實營運資金，董事會去年決議處分位於台南市東區東光段83號土地及地上建築物，該資產由子公司欣睿信資產開發所持有，授權董事長以總價不低於15億元出售並辦理相關事宜。