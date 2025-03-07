聽新聞
0:00 / 0:00
水泥大廠國產建材爆內線 國賓影城董座胞兄遭檢調約談
國內預拌水泥龍頭國產建材實業，去年處分子公司位於台南市土地及建築物，前後任董座林孝信父子與國賓影城董事長張中周，在重大訊息公告前買進股票，涉及內線交易，調查局北機站昨搜索約談林孝信6名被告到案，專案小組查出，國賓影城的消息源頭應是張中周胞兄張世宗，今天約談張世宗到案，預計下午移送北檢複訊。
台北地檢署今晨依違反證交法命林孝信500萬交保、中保科技副總劉芸芳100萬交保、國賓影城財務長柯玫華30萬交保；中保科技董座林建涵（林孝信次子）、德美不動產估價師王冠棠、張中周等3人訊後請回，全案依違反證券交易法偵辦。
據調查，張世宗的永豐證帳戶都是交給柯玫華處理，柯玫華是依照張是宗指示以公司名義買進國產股票，時間點疑在重大消息前，因此有涉及內線交易問題，有必要到案說明。張世宗過去擔任國產建材實業公司董事期間，也涉及內線交易遭檢方100萬元交保。
據調查，國產建材為活化資產及充實營運資金，董事會去年決議處分位於台南市東區東光段83號土地及地上建築物，該資產由子公司欣睿信資產開發所持有，授權董事長以總價不低於15億元出售並辦理相關事宜。
林孝信與張世宗兩派人馬在國產建材去年1月31日公告重訊前，分別提前進場敲單，期待股價上揚賺取價差。林孝信家族因未出售持股，擬制性獲利2百餘萬元，張世宗部分不法所得20餘萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言