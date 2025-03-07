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水泥大廠國產建材爆內線 國賓影城董座胞兄遭檢調約談

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

國內預拌水泥龍頭國產建材實業，去年處分子公司位於台南市土地及建築物，前後任董座林孝信父子與國賓影城董事長張中周，在重大訊息公告前買進股票，涉及內線交易，調查局北機站昨搜索約談林孝信6名被告到案，專案小組查出，國賓影城的消息源頭應是張中周胞兄張世宗，今天約談張世宗到案，預計下午移送北檢複訊。

台北地檢署今晨依違反證交法命林孝信500萬交保、中保科技副總劉芸芳100萬交保、國賓影城財務長柯玫華30萬交保；中保科技董座林建涵（林孝信次子）、德美不動產估價師王冠棠、張中周等3人訊後請回，全案依違反證券交易法偵辦。

據調查，張世宗的永豐證帳戶都是交給柯玫華處理，柯玫華是依照張是宗指示以公司名義買進國產股票，時間點疑在重大消息前，因此有涉及內線交易問題，有必要到案說明。張世宗過去擔任國產建材實業公司董事期間，也涉及內線交易遭檢方100萬元交保。

據調查，國產建材為活化資產及充實營運資金，董事會去年決議處分位於台南市東區東光段83號土地及地上建築物，該資產由子公司欣睿信資產開發所持有，授權董事長以總價不低於15億元出售並辦理相關事宜。

林孝信與張世宗兩派人馬在國產建材去年1月31日公告重訊前，分別提前進場敲單，期待股價上揚賺取價差。林孝信家族因未出售持股，擬制性獲利2百餘萬元，張世宗部分不法所得20餘萬元。

國產建材實業前董座林孝信（中）涉內線交易遭檢方500萬交保。記者侯永全／攝影
國產建材實業前董座林孝信（中）涉內線交易遭檢方500萬交保。記者侯永全／攝影
水泥大廠國產建材爆內線案，國賓影城董座胞兄張世宗遭檢調約談。本報資料照
水泥大廠國產建材爆內線案，國賓影城董座胞兄張世宗遭檢調約談。本報資料照

內線交易 國賓 林孝信

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預拌水泥龍頭國產建材爆內線 前董座林孝信500萬元交保

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國產涉內線交易！林孝信、林建涵及張中周送北檢複訊

影／國產建材實業再爆內線 前董座林孝信移送北檢複訊

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