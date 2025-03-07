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獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

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獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中邱姓水果批發商和75歲母親口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，當下還朝癱軟母親咆哮大喊「我就孽子啦！」眼見行為被家中監視器拍下還偷刪畫面，檢方起訴求刑10年6月至12年6月，台中地院國民法庭今依傷害致死罪輕判邱男4年6月，可上訴。

台中地檢起訴指出，邱男（46歲）明知母親年邁、有帕金森氏症，2024年2月11日母子口角，邱朝媽媽肩膀推了1下，害她後腦撞上地板送醫搶救17日不治，涉犯家暴傷害致死罪嫌。

台中地院國民法庭昨、今日密集審理2天，由審判長唐中興、法官陳培維及李怡真，與6名國民法官密集審理，邱男做認罪答辯，請求從輕量刑，合議庭今下午3點半宣判，依傷害直系血親尊親屬致死罪，輕判邱男4年6月徒刑。

合議庭宣判完畢後，邱男也鞠躬向說「謝謝法官、謝謝國民法官。」

合議庭今上午科刑辯論時，檢方以邱犯傷害直系血親尊親屬致死罪，法定刑為7年1月至20年，最重無期徒刑，檢方也主張，本案絕對不適用刑法第59條情堪憫恕減刑事由。

檢方再從刑法第57條量刑因子逐一判斷，自監視器畫面可見，邱男推倒母親後，朝著倒在地上流鼻血的媽媽一再咆哮，甚至大喊「我孽子啦！我就孽子啦！」

檢方直言，邱男竟然用這一推，去回報養育他一生的母親，且自最初報案謊稱母親跌倒，又將跌到原因嫁禍給姊姊，還一連對醫護、檢察官及法官說謊，甚至在醫院時，還當著姊姊面對昏迷的母親說「你必須活著，才能證明是自己跌倒的」講這種風涼話。

檢方認為，邱男手段惡劣，犯錯後永遠是先推卸責任，即使最終認罪，也不應忽視他犯後說謊、滅證，收押在看守所仍賭博娛樂的行為，顯非輕易反省之人，具體求刑10年6月至12年6月。

邱男也反駁說，當下自己慌了，不知道有推媽媽，講了什麼也不清楚，卻被稱是說謊、滅證，自己實在不知該說什麼，還說是檢察官把他妖魔化。

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台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國民法官 家暴 檢察官 母親

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