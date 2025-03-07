快訊

獨自前往北所！陳佩琪今探視柯文哲 傳將提出奔喪申請

台積電加碼美國引憂 童子賢18字回應、指半導體非「一個人武林」

日機場安檢員襲胸性騷台女被捕辯「不記得了」 被害者協助調查

聽新聞
0:00 / 0:00

涉林岱樺貪汙案 通法寺住持釋煌智遭羈押提抗告失敗

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺涉貪案中，被視為林岱樺心腹大臣的通法寺住持釋煌智因涉入其中罪嫌重大遭到羈押，他為爭取交保獲釋提起抗告，但今天仍遭到高等法院高雄分院駁回。法官認為他有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定繼續羈押。

俗名「洪正威」的通法寺住持釋煌智與林岱樺相識多年，雖涉入林岱樺貪汙案，不過第一次偵訊後仍獲交保，但他卻在檢調二次搜索通法寺時，刻意將手機交給弟子藏在洗衣籃，企圖掩蓋交保期間曾用手機與同案被告聯繫的事實，遭到檢方認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，經高雄地院裁定羈押禁見。

不過釋煌智不服，隨即便提出抗告，希望爭取法官通融讓他能再次交保，但案件經高等法院高雄分院合議庭審理，認為釋煌智違反貪汙治罪條例等案件，雖對原審羈押裁定提起抗告，不過法官仍在今天裁定駁回抗告駁回。

釋煌智被查出涉嫌用公益基金會為名義支出林岱樺的助理薪水，而資金來源被懷疑是經由政治獻金進入基金會帳戶後變成私人目的性的小金庫，他在去年3月28日成立財團法人，還以林岱樺的已故父親為名，命名為「林三郎覺教基金會」宣稱要宣揚佛法。

林三郎覺教基金會的董事長正是釋煌智本人，法人登記中更紀錄釋煌智一人獨資捐助1001萬元，而基金會董事成員多為通法寺的法師們，但基金會法人目的卻特別記載除了弘揚佛法外，還要「推展公民參與，推動跨領域共創」，更明確指出將「興辦育幼、長照及蔬食餐飲等相關事業機構體系」遭質疑基金會真實成立目的恐不單純只是為宣揚佛法。

通法寺住持釋煌智（右）被收押後，日前趕在截止日前提起抗告，不過今天遭到裁定駁回。記者劉學聖／攝影
通法寺住持釋煌智（右）被收押後，日前趕在截止日前提起抗告，不過今天遭到裁定駁回。記者劉學聖／攝影

政治獻金 林岱樺 貪汙

延伸閱讀

林岱樺涉貪案釋煌智不服羈押抗告 高雄高分院駁回

大葉高島屋事件意外扯出林岱樺 藍：踢到鐵板

邱議瑩、林岱樺休兵？今天出席活動並肩而坐、理念一致

林岱樺涉貪風暴後首份民調出爐 地方人士說「不意外」

相關新聞

涉林岱樺貪汙案 通法寺住持釋煌智遭羈押提抗告失敗

民進黨立委林岱樺涉貪案中，被視為林岱樺心腹大臣的通法寺住持釋煌智因涉入其中罪嫌重大遭到羈押，他為爭取交保獲釋提起抗告，但...

獨／逆子一推害死年邁母 偷刪監視器...姊遠端錄影揭發他

台中邱姓水果批發商和高齡75歲罹病母親口角，猛力一推釀對方撞到後腦搶救17天死亡，他犯後一度卸責是媽媽自己跌倒，並忙著偷...

頭骨破12公分…幾乎裂成2半！不孝兒推倒老母害命辯「撞到南瓜」

台中邱姓水果批發商和75歲母親口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，邱認為母親是撞到放在地上的2顆栗子南瓜，檢察官出示邱母...

46歲男害死年邁母...被收押還在看守所賭博 姊斥：悔意在哪裡

台中邱姓水果批發商和75歲母親口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，邱犯後謊稱媽媽自己跌倒，還偷刪關鍵監視器畫面，就連被收...

糗了！未注意限高 北市貨櫃車卡在國道一號橋樑下

35歲翁姓男子駕駛貨櫃車，今天上午9時許，行經台北市內湖區康寧路三段安康路口，發生貨櫃車未注意限高，導致車輛卡在橋樑下。

最高每票給6000元！桃園平鎮農會代表傳賄選 3被告交保

桃園地檢署偵辦桃園市平鎮區農會北興農事小組會員代表選舉，每票以2至6千元不等賄選案，自5日起發動搜索並通知17人到案，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。