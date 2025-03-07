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涉林岱樺貪汙案 通法寺住持釋煌智遭羈押提抗告失敗
民進黨立委林岱樺涉貪案中，被視為林岱樺心腹大臣的通法寺住持釋煌智因涉入其中罪嫌重大遭到羈押，他為爭取交保獲釋提起抗告，但今天仍遭到高等法院高雄分院駁回。法官認為他有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定繼續羈押。
俗名「洪正威」的通法寺住持釋煌智與林岱樺相識多年，雖涉入林岱樺貪汙案，不過第一次偵訊後仍獲交保，但他卻在檢調二次搜索通法寺時，刻意將手機交給弟子藏在洗衣籃，企圖掩蓋交保期間曾用手機與同案被告聯繫的事實，遭到檢方認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，經高雄地院裁定羈押禁見。
不過釋煌智不服，隨即便提出抗告，希望爭取法官通融讓他能再次交保，但案件經高等法院高雄分院合議庭審理，認為釋煌智違反貪汙治罪條例等案件，雖對原審羈押裁定提起抗告，不過法官仍在今天裁定駁回抗告駁回。
釋煌智被查出涉嫌用公益基金會為名義支出林岱樺的助理薪水，而資金來源被懷疑是經由政治獻金進入基金會帳戶後變成私人目的性的小金庫，他在去年3月28日成立財團法人，還以林岱樺的已故父親為名，命名為「林三郎覺教基金會」宣稱要宣揚佛法。
林三郎覺教基金會的董事長正是釋煌智本人，法人登記中更紀錄釋煌智一人獨資捐助1001萬元，而基金會董事成員多為通法寺的法師們，但基金會法人目的卻特別記載除了弘揚佛法外，還要「推展公民參與，推動跨領域共創」，更明確指出將「興辦育幼、長照及蔬食餐飲等相關事業機構體系」遭質疑基金會真實成立目的恐不單純只是為宣揚佛法。
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