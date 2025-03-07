快訊

獨自前往北所！陳佩琪今探視柯文哲 傳將提出奔喪申請

台積電加碼美國引憂 童子賢18字回應、指半導體非「一個人武林」

日機場安檢員襲胸性騷台女被捕辯「不記得了」 被害者協助調查

46歲男害死年邁母...被收押還在看守所賭博 姊斥：悔意在哪裡

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中邱姓水果批發商和75歲母親口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，邱犯後謊稱媽媽自己跌倒，還偷刪關鍵監視器畫面，就連被收押時還和同房獄友賭博娛樂；今法院開庭，邱姊氣憤落淚問弟弟「你的悔意到底在哪裡？」直言這次不能原諒他。

邱男（46歲）2024年2月11日和媽媽口角，朝母親肩膀猛推一下，害她後腦撞上地板送醫搶救，17日不治，台中地檢依家暴傷害致死罪嫌起訴他。

台中地院國民法庭連續2天密集審理，合議庭今上午傳邱的父親作證，邱父表示，2個女兒出嫁後，夫妻和兒子3人同住10幾年，沒看過兒子打媽媽，兒子怕母親跌倒才在家中裝監視器，事發後兒子每天有去醫院看媽媽，也很難過。

科刑資料調查時，檢方提示邱男過去對前妻家暴紀錄，曾因吵架就拉前妻頭去撞車子、腳踹背部，就連推母致死後被羈押在看守所，邱還和獄友賭博娛樂，事後誣賴對方強迫他參加而遭看守所懲處等紀錄。

檢察官張子凡也問邱男，你覺得自己情緒控管、EQ好不好？邱回，我情緒控管能力還不錯，和家人如果衝突，他會離開現場。

張再問，案發後是否有試圖想彌補？邱說他有和爸爸、姊姊道歉，張質疑「除了口頭道歉外就沒了？」邱反而抱怨說，我在看守所羈押中「你們又不讓我交保」、「我什麼都不能做」，如果能出去想去祭拜母親，真的是不小心造成家庭破碎。

邱的姊姊當庭淚訴，去年2月11日事發，至28日母親過世，整整17天邱男都沒坦承，家人還一直關心他，寄錢、送會客菜到看守所，父親又一直勸姊妹要原諒他，當庭質問邱男「你的悔意到底在哪裡？」家人從小包容他到大，卻一再闖禍弄到家破人亡，這次真的不能再原諒他。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

邱男推倒媽媽害死對方，涉犯傷害致死罪嫌被收押在台中看守所期間，還和獄友賭博娛樂被懲處。記者曾健祐／攝影
邱男推倒媽媽害死對方，涉犯傷害致死罪嫌被收押在台中看守所期間，還和獄友賭博娛樂被懲處。記者曾健祐／攝影

母親

延伸閱讀

高雄分屍案借提訊問 嫌犯見葷食這次不忌口

大學生兼職美女荷官時薪600元 南市警破獲德州撲克賭場

歌手邱軍被控酒駕、肇逃、滅證已收押 檢聲請延押獲准

空軍第一戰術戰鬥機聯隊中士 營內手機連網對賭百家樂

相關新聞

涉林岱樺貪汙案 通法寺住持釋煌智遭羈押提抗告失敗

民進黨立委林岱樺涉貪案中，被視為林岱樺心腹大臣的通法寺住持釋煌智因涉入其中罪嫌重大遭到羈押，他為爭取交保獲釋提起抗告，但...

獨／逆子一推害死年邁母 偷刪監視器...姊遠端錄影揭發他

台中邱姓水果批發商和高齡75歲罹病母親口角，猛力一推釀對方撞到後腦搶救17天死亡，他犯後一度卸責是媽媽自己跌倒，並忙著偷...

頭骨破12公分…幾乎裂成2半！不孝兒推倒老母害命辯「撞到南瓜」

台中邱姓水果批發商和75歲母親口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，邱認為母親是撞到放在地上的2顆栗子南瓜，檢察官出示邱母...

46歲男害死年邁母...被收押還在看守所賭博 姊斥：悔意在哪裡

台中邱姓水果批發商和75歲母親口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，邱犯後謊稱媽媽自己跌倒，還偷刪關鍵監視器畫面，就連被收...

糗了！未注意限高 北市貨櫃車卡在國道一號橋樑下

35歲翁姓男子駕駛貨櫃車，今天上午9時許，行經台北市內湖區康寧路三段安康路口，發生貨櫃車未注意限高，導致車輛卡在橋樑下。

最高每票給6000元！桃園平鎮農會代表傳賄選 3被告交保

桃園地檢署偵辦桃園市平鎮區農會北興農事小組會員代表選舉，每票以2至6千元不等賄選案，自5日起發動搜索並通知17人到案，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。