46歲男害死年邁母...被收押還在看守所賭博 姊斥：悔意在哪裡

台中邱姓水果批發商和75歲母親口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，邱犯後謊稱媽媽自己跌倒，還偷刪關鍵監視器畫面，就連被收押時還和同房獄友賭博娛樂；今法院開庭，邱姊氣憤落淚問弟弟「你的悔意到底在哪裡？」直言這次不能原諒他。

邱男（46歲）2024年2月11日和媽媽口角，朝母親肩膀猛推一下，害她後腦撞上地板送醫搶救，17日不治，台中地檢依家暴傷害致死罪嫌起訴他。

台中地院國民法庭連續2天密集審理，合議庭今上午傳邱的父親作證，邱父表示，2個女兒出嫁後，夫妻和兒子3人同住10幾年，沒看過兒子打媽媽，兒子怕母親跌倒才在家中裝監視器，事發後兒子每天有去醫院看媽媽，也很難過。

科刑資料調查時，檢方提示邱男過去對前妻家暴紀錄，曾因吵架就拉前妻頭去撞車子、腳踹背部，就連推母致死後被羈押在看守所，邱還和獄友賭博娛樂，事後誣賴對方強迫他參加而遭看守所懲處等紀錄。

檢察官張子凡也問邱男，你覺得自己情緒控管、EQ好不好？邱回，我情緒控管能力還不錯，和家人如果衝突，他會離開現場。

張再問，案發後是否有試圖想彌補？邱說他有和爸爸、姊姊道歉，張質疑「除了口頭道歉外就沒了？」邱反而抱怨說，我在看守所羈押中「你們又不讓我交保」、「我什麼都不能做」，如果能出去想去祭拜母親，真的是不小心造成家庭破碎。

邱的姊姊當庭淚訴，去年2月11日事發，至28日母親過世，整整17天邱男都沒坦承，家人還一直關心他，寄錢、送會客菜到看守所，父親又一直勸姊妹要原諒他，當庭質問邱男「你的悔意到底在哪裡？」家人從小包容他到大，卻一再闖禍弄到家破人亡，這次真的不能再原諒他。

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