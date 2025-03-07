頭骨破12公分…幾乎裂成2半！不孝兒推倒老母害命辯「撞到南瓜」

台中邱姓水果批發商和75歲母親口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，邱認為母親是撞到放在地上的2顆栗子南瓜，檢察官出示邱母解剖鑑定，其顱骨12分公分裂痕，直言頭幾乎裂成2半，顯是撞到堅硬磨石子地板，邱堅稱南瓜很硬，還嗆檢「你可以去買來砸自己頭看看。」

檢方起訴指出，邱男（46歲）2024年2月11日和媽媽口角，朝母親肩膀猛推1下，害她後腦撞上地板送醫搶救17日不治，涉犯家暴傷害致死罪嫌。

台中地院國民法庭昨、今日密集審理，檢方提示邱母病例，其患帕金森氏症、腰椎曾開刀，法醫鑑定其有對撞性顱腦損傷，後腦顱骨甚至有12公分裂痕，頭幾乎是裂成兩半，鑑定結果為「他殺」。

檢方再出示邱男在警詢、偵查及法院羈押庭中8次筆錄，可見邱男犯後沒有馬上坦承，還以媽媽自己跌倒，好像在氣姊姊等語推卸，並稱自己沒有推，而是要去拉母親，偵訊時檢察官提示錄影畫面，他才改口「可能自己激動有推到」，看到畫面才回想起來。

就連被檢方聲押後，法官訊問他為何要刪除監視器畫面，他還以家裡支票不見等為由推託，一直到事後被提訊時，他才坦言「怕被姊姊發現有推媽媽。」

檢方說，邱母親身高147公分、體重54公斤，邱男身高178公斤、體重近100公斤，廚房地板堅硬、四周有爐台、玻璃瓶等危險物，邱難道會不清楚朝體型相差玄虛的母親用力一推後果？

邱說法反覆，一下稱自己激動去推，一下又說真的不曉得，還說媽媽倒地後腦應是撞到放在地上的2顆栗子南瓜，而非直接重擊地面。

檢察官張凱傑問他，現場照片2顆南瓜毫髮無傷，根本沒被壓扁，但邱母頭顱裂了12公分，顯應是撞到廚房堅硬磨石子地面。

邱男卻堅稱，栗子南瓜真的很硬，講到激動處一再對檢察官反質詢，還嗆檢說「你也可以去買栗子南瓜，用自己頭去砸看看。」又抱怨檢方問的問題很怪，他當下激動很多事情也沒辦法「make sure，ok？」 南瓜示意圖，與本案無關。記者曾健祐／攝影

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線