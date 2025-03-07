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獨／逆子一推害死年邁母 偷刪監視器...姊遠端錄影揭發他

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中邱姓水果批發商和高齡75歲罹病母親口角，猛力一推釀對方撞到後腦搶救17天死亡，他犯後一度卸責是媽媽自己跌倒，並忙著偷刪屋內監視器，所幸姊姊正透過遠端監看，更機警提前按錄影，才讓這起家暴悲劇水落石出。

台中地檢起訴指出，邱男（46歲）明知母親年邁、有帕金森氏症，2024年2月11日母子口角，邱朝媽媽肩膀推了1下，害她後腦撞上地板送醫搶救17日不治，涉犯家暴傷害致死罪嫌。

台中地院國民法庭昨、今日密集審理時，邱坦承犯行，稱知道自己行為錯了，辯護律師周仲鼎表示，邱為認罪答辯，希望合議庭審酌情節，從輕量刑。

公訴檢察官張凱傑在開審陳述直言，每個人都會和家人爭吵，但並不是都會用這樣野蠻方式解決，邱母高齡75歲，自市場水果批發商退休後，生意就讓兒子邱男承接，去年2月11日母子口角發生悲劇。

張凱傑當庭播放衝突影像，4分鐘畫面可見邱男和媽媽激烈互罵，隱約可聽見他說「我很杜爛啦！」並抱怨媽媽對姊姊比較好等語，邱原要上樓卻折返，突然在廚房朝媽媽猛力一推，邱母向後ㄧ跌遲遲無法起身，邱父聽見趕緊查看，驚覺邱母流鼻血、後腦也滲血。

邱母在加護病房住了17天，仍於2月28日不治，檢警獲報重回邱家現場時，見屋內天花板裝設多個監視器，查扣勘驗卻發現，唯獨事發11日下午4點多的關鍵片段遭格式化。

所幸衝突當下，邱的姊姊經親戚告知「弟弟在罵媽媽」，她和妹妹在遠端用手機看監視器畫面，更機警按下錄影，姊妹除目睹弟弟推倒媽媽一幕，更是意外保存了全案最重要的一項證據，邱姊也坦言，曾聽聞弟弟對父母大小聲，當時才想錄影。

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示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

家暴 監視器

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