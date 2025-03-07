最高每票給6000元！桃園平鎮農會代表傳賄選 3被告交保

桃園地檢署偵辦桃園市平鎮區農會北興農事小組會員代表選舉，每票以2至6千元不等賄選案，自5日起發動搜索並通知17人到案，其中當選的莊姓、胡姓代表複訊後以15萬及5萬交保，另名莊姓候選人以10萬交保，其餘14名選民及證人諭知限制住居或請回。

平鎮區農會昨召開第20屆第1次理監事會議，選出理事長及常務監事等完成基層農會屆次改選，桃園地檢署檢察官翟恆威指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市刑事警察大隊、內政部移民署桃園市專勤隊自5日起兵分多路鎖定平鎮區農會會員代表及證人住處執行搜索，通知已當選的莊姓、胡姓會員代表及莊姓候選人、共犯、收賄選民及相關證人共17人到案說明。

經檢察官漏夜訊問，昨天清晨認為已當選的莊姓、胡姓代表，及另名莊姓候選人等涉犯農會法第47條之1第1項第2款的對於有選舉權之人交付其他不正利益而約其選舉權為一定之行使罪嫌，至於收賄選民則涉犯農會法第47條之1第1項第1款之有選舉權人收受其他不正利益而許以選舉權為一定之行使罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，莊、胡、莊姓被告共3人，分別以15萬元、5萬元及10萬元具保，其餘選民諭知限制住居或請回。

檢察官另認吳姓被告涉犯農會法第47條之1第1項第2款罪嫌外，尚犯個人資料保護法第41條第1項非法利用個人資料罪嫌，犯罪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，於法院召開羈押庭訊問期間，檢察官為求鞏固事證，立刻通知相關人員到案訊問，法官訊問後，認吳姓被告犯罪嫌疑重大，但無串證之虞，諭知請回。