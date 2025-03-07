2空軍士官遭共諜台商父子吸收...拿31萬洩漏軍事機密 全都要入獄服刑

台商黃龍瀧、黃聖峪父子2015年間被大陸台灣事務辦公室官員吸收，利誘兒子昔日同窗、球友蒐集漢光演習等機密，已被判刑定讞，而空軍士官蘇冠穎、葉鑫亮分別收受10萬、21萬，提供營區設施等相關軍事機密資料，最高法院依公務員違背職務收賄罪各判刑5年8月、5年10月定讞。

檢方起訴，黃龍瀧父子2015年4月前往福建廈門經商，結識福建台辦鍾姓官員，2019年間又結識廣東廣州台辦張姓官員，鍾、張利誘父子協助在台收集秘密文書，及吸收我國現役軍人發展組織。

黃龍瀧父子從2017年3月至2021年8月，先後吸收昔日球隊隊友或國中同學蘇冠穎、葉鑫亮，利誘提供營區設施、漢光演習相關資料及照片。蘇自2019年至2020年間將取得相關軍事機密資料交給黃龍瀧，收取賄款10萬元。

葉也在2021年9月至10月間，將取得相關軍事機密資料帶回住處，通知黃聖峪前來拍照，收受賄款21萬元。黃龍瀧父子則分獲45萬6000元、126萬元。黃龍瀧、黃聖峪去年已被最高法院各判刑8年定讞。