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2空軍士官遭共諜台商父子吸收...拿31萬洩漏軍事機密 全都要入獄服刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台商黃龍瀧、黃聖峪父子2015年間被大陸台灣事務辦公室官員吸收，利誘兒子昔日同窗、球友蒐集漢光演習等機密，已被判刑定讞，而空軍士官蘇冠穎、葉鑫亮分別收受10萬、21萬，提供營區設施等相關軍事機密資料，最高法院依公務員違背職務收賄罪各判刑5年8月、5年10月定讞。

檢方起訴，黃龍瀧父子2015年4月前往福建廈門經商，結識福建台辦鍾姓官員，2019年間又結識廣東廣州台辦張姓官員，鍾、張利誘父子協助在台收集秘密文書，及吸收我國現役軍人發展組織。

黃龍瀧父子從2017年3月至2021年8月，先後吸收昔日球隊隊友或國中同學蘇冠穎、葉鑫亮，利誘提供營區設施、漢光演習相關資料及照片。蘇自2019年至2020年間將取得相關軍事機密資料交給黃龍瀧，收取賄款10萬元。

葉也在2021年9月至10月間，將取得相關軍事機密資料帶回住處，通知黃聖峪前來拍照，收受賄款21萬元。黃龍瀧父子則分獲45萬6000元、126萬元。黃龍瀧、黃聖峪去年已被最高法院各判刑8年定讞。

蘇冠穎、葉鑫亮原被依公務員違背職務收賄罪分判7、6年，判決被最高法院發回更審；更一審認為蘇、葉前無犯罪前科，犯後坦承犯行，並已繳回犯罪所得，也主動供出扣案手機內建照相程序、自白犯行，犯後態度佳，分別判葉5年10月、蘇5年8月徒刑，均宣告褫奪公權4年。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

空軍示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
空軍示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

共諜 收賄 最高法院 漢光演習

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