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妨害農漁會選舉...全台查辦321人 檢察總長赴台東地檢慰勉

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

最高檢察署今發布數據表示，檢察機關偵辦114年妨害農漁會選舉案，迄今受理185件、查辦321人，查扣19萬5000元現金，台東地檢署辦案成績佳， 檢察總長邢泰釗前往慰勉選舉查察績優人員 。

最高檢說，全台287家基層農會已於今年2月15日完成農事小組組長及會員代表選舉，後續各農會將分別選出理事、監事、理事長及常務監事，並聘任總幹事，此外，基層漁會代表選舉也將於本月22日舉行，選舉查察士林、新竹、雲林、嘉義、台南、橋頭、屏東、台東、宜蘭等地檢署均交出成績。

最高檢統計，至3月6日為止，有關農會選舉的妨害選舉案，檢察機關合計受理178件、302人，查扣19萬5000元，其中，涉賄選148件、267人，依農會法行賄罪起訴2件、2人；暴力案件查辦10件、13人，其他案件有20件、22 人。

另外，涉及漁會選舉的妨害選舉案查辦7件、19人，其中涉賄選案5件、8人，其他案件查辦2件、11人。

最高檢說，台東地檢署2月10日由檢察官蘇烱峰指揮台東縣警察局、台東縣調查站搜索、約談，查獲成功鎮農會會員代表候選人涉嫌以禮品或每票1000元行賄，張姓被告因有勾串共犯、證人之虞，當庭被逮捕聲押禁見獲准，檢方也諭知沈姓被告3萬元交保。

最高檢察署今發布數據表示，檢察機關偵辦114年妨害農漁會選舉案，迄今受理185件、查辦321人，查扣19萬5000元現金，台東地檢署辦案成績佳， 檢察總長邢泰釗前往慰勉選舉查察績優人員 。圖／最高檢察署提供
最高檢察署今發布數據表示，檢察機關偵辦114年妨害農漁會選舉案，迄今受理185件、查辦321人，查扣19萬5000元現金，台東地檢署辦案成績佳， 檢察總長邢泰釗前往慰勉選舉查察績優人員 。圖／最高檢察署提供
最高檢察署今發布數據表示，檢察機關偵辦114年妨害農漁會選舉案，迄今受理185件、查辦321人，查扣19萬5000元現金，台東地檢署辦案成績佳， 檢察總長邢泰釗前往慰勉選舉查察績優人員 。圖／最高檢察署提供
最高檢察署今發布數據表示，檢察機關偵辦114年妨害農漁會選舉案，迄今受理185件、查辦321人，查扣19萬5000元現金，台東地檢署辦案成績佳， 檢察總長邢泰釗前往慰勉選舉查察績優人員 。圖／最高檢察署提供

台東 賄選

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