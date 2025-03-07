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誆女直播主嬰靈纏身...他裝神弄鬼詐17萬 二審和解換緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

嘉義陳姓男子3年多前認識1名女直播主，誆騙女方因墮胎3次而有嬰靈纏身，致身體不適，前後在宮廟為她辦理5次超度嬰靈法會，共收取17萬8千元，女方因母親提醒後才驚覺受騙，陳辯稱女方心甘情願給的，一審認他犯詐欺取財罪處5月，上訴後雙方和解，二審給予緩刑3年。

陳自稱是宮廟負責人，經法官函囑警方現場訪視，不但宮廟名稱不同，負責人也不是陳，負責人表示，以前有幫信眾收驚、問事，沒有收費，近2年已經沒有提供類似服務。負責人指出，沒有在做祭改或超度嬰靈，也不知道超度嬰靈要如何辦理。

陳辯稱，女方匯款都是基於信任他而心甘情願給付的，他沒有逼迫也沒有欺騙女方，這些錢全都是用來辦理超度嬰靈的法事，女方也從來沒有要求他提供單據作為憑證。

他說，1個嬰靈的處理程序要價6萬5000元。他總共在宮廟內為女方辦了5次超度嬰靈的法會，處理完成後，他當下會詢問女方身體有無排血，女方都表示有，若女方當時不相信他所告知超度、祭改或消災解厄，為何她還要去廟裡擲筊求證，且還獲得聖筊？他是否具有神力本身並非司法機關所能判斷。

女方指出，雙方在網路上互動約半年，後來聊天過程中，曾與對方談論到墮胎及她腰酸背痛的事情，陳自稱他是神明派給她的正緣，並稱神明告訴他，她是因為墮胎的關係而有嬰靈纏身，要幫她辦法事處理嬰靈的問題，改善身體。2022年9月初起，共計轉帳17萬8000元。

女方表示，她共有3個嬰靈要超度，陳並沒有明確說超度1個嬰靈需要多少錢？她本身信奉基督教，對於超度嬰靈、祭改等宗教儀式都是在網路上看到的，半知半解，陳自稱是廣澤尊王的乩身，說她上輩子是九天玄女，因為她不懂只能相信。

陳當時說若法事辦成功她就會排血，同年8月至10月間有1次排血，但只有一點點，其實她也不太確定，只是那時候陳講這樣，剛好她身體又有這個狀況，所以她就相信了，應該是心理作用。直至媽媽說她太相信別人，怎麼可能會有這麼荒謬的事情，叫她封鎖、刪除與陳有關的東西，並叫她去報案，這才發現她轉帳給陳17萬8000元滿多的，但身體沒什麼改善，也沒看到陳到底做了什麼事，所以覺得遭詐騙。

台南高分院指出，陳上訴後，已與女方達成調解，應給付女方5萬元，並已按調解成立內容給付第1、2期款項各2萬元，共4萬元，有關原判決諭知沒收犯罪所得並追徵部分撤銷改判，未扣案犯罪所得13萬8千元沒收，法官同意緩刑3年，且依和解內容再支付女方1萬元。

台南高分院指出，陳男上訴後，已與女方達成調解，有關原判決諭知沒收犯罪所得並追徵部分撤銷改判，未扣案犯罪所得13萬8千元沒收，緩刑3年。圖／本報資料照
台南高分院指出，陳男上訴後，已與女方達成調解，有關原判決諭知沒收犯罪所得並追徵部分撤銷改判，未扣案犯罪所得13萬8千元沒收，緩刑3年。圖／本報資料照

墮胎 法會 網路

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