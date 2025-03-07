轉載「女人大律師圖卡」改錯字業配葉黃素！ 陳沂違反著作權遭起訴

網紅陳沂。記者沈昱嘉攝影／報系資料照

網紅陳沂近年業配銷售葉黃素，其中轉載「女人大律師李怡貞」臉書粉專上的一張圖卡照片，發文暗指出現錯字，有視力保健必要，可直接買葉黃素。台北地檢署認為，這張圖上有李怡貞Ｑ版替身，且文字、背景經過排版，為李怡貞創作，今依公開傳輸侵害他人著作財產權罪嫌起訴陳沂。

起訴指出，李怡貞提告陳沂和葉黃素廠商違反著作權法，未經她同意重製公開傳輸侵害著作財產權；陳沂在歐洲某處轉載圖片至臉書，涉在2023年5月28日發文暗指，然「後」就算四八兩這樣罵我，出現錯別字，有視力保健必要，無須等待廠商洽詢業配，可直接購買葉黃素，用以促銷葉黃素食品。

2023年5月28日，律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」粉專公開發表自製圖卡照片，文字內容為「然後就算四八兩這樣罵我，我還是覺得她簡短後比之前更像宋慧喬，這方面我立場很堅定。不擔心」。

律師李怡貞認為，粉專上的圖卡照片文字結合創建虛擬替身、背景版面安排，及整體構圖設計，是針對她的自身特徵及商業需求，依精神力創作的設計，一定程度展現創意和個性，是語文和美術的個人著作。

陳沂供稱，她和廠商雖然有業配合作關係，但是發布文章前，並沒有讓廠商知道，她都是自己決定自己發布文章等語。葉黃素廠商則否認犯行，僅有供貨，不會干涉陳沂如何推廣也不會參與討論。