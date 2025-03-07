醫學系畢業女縱火燒死父被判10年！幻想「父沒死」提再審遭駁回

劉姓女子醫學系畢業後待業在家，2019年5月間因與母親發生爭執，買汽油回家潑灑後點火，造成父親傷重不治，一審認她對直系血親尊親屬犯殺人罪判12年，二審改判10年，最高法院2022年駁回上訴定讞。她以在監聽聞父親其實並未死亡提再審，法官以相驗報告等佐證，駁回聲請。

劉女主張，目前在監執行過程中，因很多外國人及原住民在執行，資訊流通比較快，所以從其他受刑人處聽說原確定判決被害人其實並未死亡。若被害人並未死亡，有可能住在台東縣她以前的學生租屋處。她提出再審聲請，請求協助調查。

台南高分院指出，劉女因家暴殺害尊親屬案件，前經本院2022年1月，認她對直系血親尊親屬犯殺人罪判處10年，並應於執行前，令入相當處所施以監護2年，並經最高法院同年5月駁回上訴定讞。

台南高分院表示，原確定判決認定劉女對直系血親尊親屬犯殺人罪，是依證人證詞、鑑定證人鑑定證言，以及案發住宅路口監視器攝錄影像、火災原因鑑定報告、相驗報告、成大醫院與彰基醫院精神鑑定報告書等證據佐證，且對劉女否認犯罪所辯，逐一指駁說明，對於證據取捨、認定，已詳為審酌論述，並經本院調取相關卷宗核閱無訛。

台南高分院認為，劉女在監獄執行時，聽聞父親並未死亡一事，並非在判決確定前已存在新事實未及調查斟酌。且並未提出相關證據，以實其說，難認本案有發現「新證據」。同時，劉父既經檢察官率同法醫並會同家屬到場相驗後，開立相驗屍體證明書，堪認確已死亡無誤。因此，聲請意旨僅憑聽聞自不詳人說法，即指有「新事實」存在，難謂有據，不符再審要件，駁回其聲請。 劉女主張，目前在監執行過程中，從其他受刑人處聽說父親其實並未死亡，因而提出再審聲請，請求協助調查。圖／讀者提供

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線