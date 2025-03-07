陌生男闖空門進臥室休息 吃掉1顆橘子...易科罰金9萬

簡姓男子今年1月13日下午，行經基隆市區一間民宅前時，見大門未上鎖，自行開門進入，隨手竊取放置桌上的1顆價值僅10元的橘子，當場吃完，接著就跑到臥室休息，直到屋主返家撞見報警。依官依侵入住宅竊盜罪判他有期徒刑3月，如易科罰金得要9萬元。

基隆地院判決書指出，簡男（59歲）今年1月13日下午2時許，至基隆市區涂姓屋主住處，趁大門未鎖之際，打開大門進入，簡男與屋主並不認識，卻當成自家般，拿了廚房內放置桌上的橘子1顆吃了起來，吃完後竟還跑去住宅臥室內休息，直到不久涂男返家撞見，家裡怎麼多了一個陌生人，馬上報警處理。

簡男坦承犯行，稱一時大門未鎖進入休息，因口渴有拿橘子吃完。法官說，所竊得的物品僅橘子1顆，價值10元，審酌簡男因一時失慮行竊財物，但所竊得財物價值不高，減輕其刑。

但法官認為，簡男任意侵入他人住宅而竊取被害人財物，未尊重他人財產權益，法治觀念淡薄，非常不應該，考量他的犯罪動機、目的、手段、所得利益、所生損害，判他有期徒刑3月，可易科罰金以1天1千元折算，以示懲儆。