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陌生男闖空門進臥室休息 吃掉1顆橘子...易科罰金9萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

簡姓男子今年1月13日下午，行經基隆市區一間民宅前時，見大門未上鎖，自行開門進入，隨手竊取放置桌上的1顆價值僅10元的橘子，當場吃完，接著就跑到臥室休息，直到屋主返家撞見報警。依官依侵入住宅竊盜罪判他有期徒刑3月，如易科罰金得要9萬元。

基隆地院判決書指出，簡男（59歲）今年1月13日下午2時許，至基隆市區涂姓屋主住處，趁大門未鎖之際，打開大門進入，簡男與屋主並不認識，卻當成自家般，拿了廚房內放置桌上的橘子1顆吃了起來，吃完後竟還跑去住宅臥室內休息，直到不久涂男返家撞見，家裡怎麼多了一個陌生人，馬上報警處理。

簡男坦承犯行，稱一時大門未鎖進入休息，因口渴有拿橘子吃完。法官說，所竊得的物品僅橘子1顆，價值10元，審酌簡男因一時失慮行竊財物，但所竊得財物價值不高，減輕其刑。　

但法官認為，簡男任意侵入他人住宅而竊取被害人財物，未尊重他人財產權益，法治觀念淡薄，非常不應該，考量他的犯罪動機、目的、手段、所得利益、所生損害，判他有期徒刑3月，可易科罰金以1天1千元折算，以示懲儆。

法官指出，簡男行為構成刑法侵入住宅竊盜罪；「侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之」，處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

民宅大門沒上鎖陌生男闖入吃1顆10元橘子，法官依侵入住宅竊盜罪判3月徒刑，易科罰金要9萬。示意圖／記者游明煌攝影
民宅大門沒上鎖陌生男闖入吃1顆10元橘子，法官依侵入住宅竊盜罪判3月徒刑，易科罰金要9萬。示意圖／記者游明煌攝影

基隆 橘子

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