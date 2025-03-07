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霸凌被害人？校園割頸案「乾哥」女律師嗆犯保人員別亂講

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霸凌被害人？校園割頸案「乾哥」女律師嗆犯保人員別亂講

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑。台灣高等法院6日開庭，告訴代理人希望郭與林女能脫掉口罩答辯以示尊重，兩人置若罔聞；庭後，陪同被害人家屬出庭的犯罪被害人保護協會人員，竟遭加害人律師林月雪警告不能與記者接觸、傳述「不實內容」，還嗆將向法官要求不讓犯保人員旁聽，宛如在法院走廊罵街。

楊姓國中生的父親去年12月3日走上街頭，批評新北地院判決書裡處處透露對凶手「乾哥」、「乾妹」的憐憫之心，卻漠視被害人家屬的感受，他說，孩子5個學期共獲得47個嘉獎，這樣慘死，公平正義何在？近來霸凌風波延燒，他也說，被害人家屬和重要證人是否也是被霸凌的一方？訴求修正少年事件處理法。昨天加害人律師林月雪（67歲）要求犯保協會人員「噤口」，再掀爭議。

司法屢遭抨擊過度向加害人傾斜，立法院2023年1月修正犯罪被害人保護法，翌月8日總統公布，法案名稱更改為「犯罪被害人權益保障法」，明定為協助重建犯罪被害人及其家屬生活，主管機關應成立保護機構。刑事訴訟法則是在2020年便強化被害人在訴訟過程中的保護措施，依新制，法院於被害人同意時，除其法定代理人、配偶或一定親屬外，醫師、心理師、輔導人員、社工人員或其信賴之人，亦得陪同被害人在場。

前年12月25日中午12時許，林女至鄰班找熟識的女同學聊天，楊姓男學生質疑「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求離去，林女氣甩教室門離開後，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣。郭氣沖沖到楊的班上，雙方口角後，郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救，隔天仍不治。

郭與林女遭新北地院少年法庭裁定收容，檢警查出郭姓少年在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。少年法庭調查近3個月後，將兩人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方偵辦27天，去年5月9日依殺人罪嫌起訴兩人。新北地院少年法庭認為兩少年適用刑法減刑，加上兩人於少年觀護所期間分別經多次諮商、晤談已「漸能覺察而反省自身的過錯、不當言行」，有必要藉由較長期機構矯正處遇方式加強、調整兩人身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為，分別判刑9、8年。

高院去年12月5日首度開庭時，死者雙親認為這對「乾哥乾妹」仍否認有殺人之意，郭還一直依照律師林月雪的提示問答，毫無悔意，地方法院的判決卻說兩人「已漸能覺察而反省自身的過錯」，希望法官判凶手30年徒刑。

死者雙親聲請調閱校方在案件發生後的後續輔導紀錄，昨天開庭時，他們希望合議庭了解慘案對學校老師、學生的影響層面有多大。另外，死者雙親也聲請對自己做心理衡鑑、精神鑑定，請合議庭明瞭喪子的心理創傷。

林姓夫妻的女兒教唆同校「乾哥」殺害楊姓國中生，一審被判8年徒刑，台灣高等法院首度開庭時，林姓夫妻向法官訴苦「判太重」。資料照片。記者王宏舜／攝影
林姓夫妻的女兒教唆同校「乾哥」殺害楊姓國中生，一審被判8年徒刑，台灣高等法院首度開庭時，林姓夫妻向法官訴苦「判太重」。資料照片。記者王宏舜／攝影

殺人 被害人

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